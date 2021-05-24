Задержанная в Минске приятельница Протасевича часто летала в Белоруссию в гости

Минск, 24 мая. Правоохранители Белоруссии задержали гражданку России Софью Сапегу. Источник ФАН рассказал подробности о жизни подруги сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Девушка, как и ее мать, окончила белорусскую школу. Отчим Софьи родом из города Лида, является гражданином Белоруссии. Она ранее неоднократно летала в республику, чтобы проведать мать и отчима. Затем ее близкие переехали в Санкт-Петербург.

Софья Сапега была задержана вместе с Протасевичем после экстренной посадки лайнера. Они летели в Вильнюс. В Белоруссии Nexta считается экстремистским каналом. Его сооснователь фигурирует в уголовном деле по нескольким статьям. До задержания он был в розыске, сообщал ФАН.