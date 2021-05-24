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17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
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Задержанная в Минске приятельница Протасевича часто летала в Белоруссию в гости

  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:13
Происшествия
Задержанная в Минске приятельница Протасевича часто летала в Белоруссию в гости
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look

Минск, 24 мая. Правоохранители Белоруссии задержали гражданку России Софью Сапегу. Источник ФАН рассказал подробности о жизни подруги сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Девушка, как и ее мать, окончила белорусскую школу. Отчим Софьи родом из города Лида, является гражданином Белоруссии. Она ранее неоднократно летала в республику, чтобы проведать мать и отчима. Затем ее близкие переехали в Санкт-Петербург.

Софья Сапега была задержана вместе с Протасевичем после экстренной посадки лайнера. Они летели в Вильнюс. В Белоруссии Nexta считается экстремистским каналом. Его сооснователь фигурирует в уголовном деле по нескольким статьям. До задержания он был в розыске, сообщал ФАН.

белоруссия самолет сапега
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Все новости / Происшествия / Задержанная в Минске приятельница Протасевича часто летала в Белоруссию в гости
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