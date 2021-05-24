Курс биткоина демонстрирует рост на торгах

Москва, 24 мая. Первая в мире криптовалюта в процессе торговой сессии перешла к росту. Стоимость биткоина возросла более чем на 12%, свидетельствуют данные портала Coindesk.

Курс самой популярной криптовалюты днем 24 мая составляет 38 061 доллара. Это на 12,15% выше, чем к моменту завершения предыдущих торгов. Ослабление биткоина за последнюю неделю достигло 20%. Криптовалюта так не проваливалась в течение больше года, отмечают эксперты рынка.

Биткоин обладает более высоким индексом волатильности, чем 90% компаний из индекса S&P 500. Особенно это доказывает зависимость главной криптовалюты от небольшой группы игроков, указывают аналитики.