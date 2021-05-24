Набиуллина считает, что ставки по вкладам вырастут быстрее инфляции

Москва, 24 мая. Процентные ставки по депозитам будут повышаться. В результате инфляция снова будет стабильно покрываться, считает глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Возвращение денежно-кредитной политики к нейтральному уровню приведет к повышению ставок по депозитам, которые упали в прошлом году. Они снова будут регулярно покрывать инфляцию. По словам Набиуллиной, соответствующая проблема представляется весьма актуальной, в том числе для пожилых людей, хранящих собственные накопления в финучреждениях, передает «Прайм».

Регулятор дважды повышал базовую ставку, теперь она составляет 5% годовых. Согласно данным Росстата, годовая инфляция находилась на уровне 5,5% в апреле. Средний максимальный процент по депозитам десяти российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем рублевых вкладов физических лиц, был существенно ниже и составлял 4,72% годовых на конец апреля.

Аналитик ИК «Финам» Сергей Переход считает, что ответ на вопрос о целесообразности возврата к банковским вкладам пока не очевиден. Теперь выгоднее оставаться на фондовом рынке и использовать индивидуальный инвестиционный счет, который предоставляет налоговые льготы.