Минтранс Белоруссии озвучил детали сообщения о ложном минировании самолета Ryanair

Минск, 24 мая. Самолет авиаперевозчика Ryanair совершил экстренную посадку в Минске без всякого давления. Белорусский минтранс обнародовал подробности сообщения о бомбе в салоне лайнера.

Злоумышленник отправил послание в минский аэропорт. В сообщении было предупреждение о возможном взрыве воздушного судна над территорией Вильнюса. В письме было прописано и требование. Автор настаивал, чтобы Евросоюз перестал поддерживать политику Израиля.

Расшифровка переговоров диспетчера и командира борта также не позволяет утверждать о каком-то давлении со стороны белорусских властей.

Лайнер совершил экстренную посадку в Минске. В салоне были основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка. Этот гражданин ранее был объявлен в розыск белорусскими правоохранителями. Протасевич и его спутница были задержаны, сообщал ФАН.