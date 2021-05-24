В Крыму извращенец надругался над девятилетней девочкой, которая каталась на самокате

Саки, 24 мая. Следователи не могут найти извращенца, который напал на малолетнюю школьницу. Как стало известно ФАН, мужчина пристал к девятилетней девочке, когда та каталась на самокате.

В дежурную часть полиции города Саки Республики Крым 22 мая поступило сообщение о сексуальном преступлении в отношении несовершеннолетней девочки. В нем указывалось, что в районе 15:30 неизвестный мужчина напал на ребенка недалеко от одного из домов по улице Крымская.

«Моя дочь каталась на самокате в многолюдном месте, — рассказала ФАН мама потерпевшей. — В какой-то момент к ней подошел незнакомый мужчина. Он расстегнул ширинку и достал свой половой орган».

39-летняя женщина также рассказала, что негодяй стал водить половым органом по лицу ребенка. Девочка испугалась и стала объезжать мужчину на самокате через дорожное полотно. Злодей стал уходить, на ходу застегивая штаны, рассказали женщине полицейские, которые просмотрели записи с камер наружного наблюдения.

После случившегося у девочки была истерика. Мать ребенка рассказала ФАН, что с ее дочерью уже поговорил психолог.

На данный момент силовики полуострова прилагают максимум усилий для поимки подозреваемого в совершении тяжкого преступления, но пока их усилия тщетны. Извращенец в любой момент может снова совершить преступление.

«Родители пострадавшей находятся на хорошем счету. Мама воспитывает также двух старших детей. Папа работает строителем. Сейчас он дома делает ремонт», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Пока непонятно, возбуждено ли по данному делу уголовное дело.