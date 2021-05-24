В Белоруссии опровергли сообщения о принуждении самолета Ryanair к развороту

Минск, 24 мая. Истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии не принуждал самолет авиакомпании Ryanair к развороту у белорусской границы. Об этом заявил командующий ВВС и войск ПВО республики Игорь Голуб.

По его словам, сообщения СМИ о том, что белорусский истребитель якобы вынудил самолет Ryanair приземлиться в аэропорту Минска, не соответствует действительности.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Позднее стало известно, что на борту авиасудна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который в Белоруссии обвиняется в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам, передает RT.