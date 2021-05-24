Сенатор Цеков заявил, что Россия справится с водоснабжением Крыма без Украины

Симферополь, 24 мая. Россия сможет самостоятельно справиться с водоснабжением Крыма без участия Украины, заявил сенатор Совета Федерации от полуострова Сергей Цеков.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко ранее предложил возобновить поставки воды в Крым после «демилитаризации». Крымский сенатор заявил, что Москва может справиться с этой проблемой без помощи Киева.

«Они говорят одно и то же <...> Но если говорить о деоккупации, то она произошла семь лет назад — в 2014 году, когда Крым вошел в состав России», — цитирует его ОСН.

Крым никогда не был территорией Украины, так как Киев не относились к нему как к своей земле. Цеков пояснил, что Россия не собирается упрашивать, так как сама может решить вопросы водоснабжения. В целом на подобные заявления официального Киева лучше просто не обращать внимания.

Крымский политолог Владимир Джаралла ранее объяснил, почему Украина отказывается признавать вину за водную блокаду Крыма. По его словам, для украинских властей очень страшно признавать ответственность за что-либо.