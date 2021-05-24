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17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
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Сенатор Цеков заявил, что Россия справится с водоснабжением Крыма без Украины

  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:38
Политика
Сенатор Цеков заявил, что Россия справится с водоснабжением Крыма без Украины
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 24 мая. Россия сможет самостоятельно справиться с водоснабжением Крыма без участия Украины, заявил сенатор Совета Федерации от полуострова Сергей Цеков.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко ранее предложил возобновить поставки воды в Крым после «демилитаризации». Крымский сенатор заявил, что Москва может справиться с этой проблемой без помощи Киева.

«Они говорят одно и то же <...> Но если говорить о деоккупации, то она произошла семь лет назад — в 2014 году, когда Крым вошел в состав России», — цитирует его ОСН.

Крым никогда не был территорией Украины, так как Киев не относились к нему как к своей земле. Цеков пояснил, что Россия не собирается упрашивать, так как сама может решить вопросы водоснабжения. В целом на подобные заявления официального Киева лучше просто не обращать внимания.

Крымский политолог Владимир Джаралла ранее объяснил, почему Украина отказывается признавать вину за водную блокаду Крыма. По его словам, для украинских властей очень страшно признавать ответственность за что-либо.

украина крым цеков водная блокада
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Все новости / Политика / Сенатор Цеков заявил, что Россия справится с водоснабжением Крыма без Украины
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