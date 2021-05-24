Мать задержанной в Минске девушки Протасевича давно разошлась с мужем

Минск, 24 мая. Биологический отец подруги Романа Протасевича, задержанной в минском аэропорту, давно разошелся с матерью. Россиянку воспитывал отчим.

Мать подруги задержанного в Минске основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича давно разошлась с биологическим отцом девушки, сообщает источник ФАН. У россиянки есть отчим, с которым недавно связался МИД РФ с просьбой о предоставлении консульского доступа к падчерице.

Белорусские силовики задержали Протасевича вместе с девушкой в минском аэропорту. Они летели из Афин в Вильнюс на лайнере, который совершил экстренную посадку из-за ложного сообщения о минировании. Мать и отчим россиянки уже прибыли Минск и встретились с генконсулом РФ, писал ФАН.