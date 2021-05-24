В Риге подняли флаг противников белорусской власти

Рига, 24 мая. Мэр Риги Мартиньш Стакис спустил официальный флаг Белоруссии с флагштока и заменил знамя на бело-красно-белый стяг противников белорусской власти.

В своем Twitter градоначальник латвийской столицы написал, что поднял флаг «свободной Белоруссии», который ему передали противники законного руководства республики.

Официальному белорусскому флагу, по мнению мэра Риги, нет места в столице Латвии. До этого знамя использовалось для украшения города к чемпионату мира по хоккею 2021 года.

Как стало известно ранее, Франция призвала ЕС к диалогу с Россией по политической ситуации в Белоруссии.