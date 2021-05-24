Устойчивый к Y-вирусу картофель появится в России

Москва, 24 мая. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) нашли мишени для генетического редактирования некоторых растений.

Они рассчитывают получить сельскохозяйственные культуры, устойчивые к Y-вирусу. Вирус Y картофеля считается наиболее опасным. Созданные химиками препараты бессильны против возбудителей инфекционных болезней или вирозов. Ученые ВНИИСБ намерены найти способ, как бороться с этой проблемой.

«Идентификация данных мутаций необходима для последующей работы по редактированию генома растений с целью получения форм, устойчивых к вирусу Y», — рассказал кандидат биологических наук Василий Таранов.

Исследователи работают над технологией CRISPR/Cas. Ее применение позволит создавать или улучшать сорта путем внесения мутаций только в целевые гены. В результате появится картофель, устойчивый к Y-вирусу. Это универсальный продукт, который способен надолго насытить организм.