Около 20 ресурсов попадают под действие законопроекта об IT-гигантах в РФ

Москва, 24 мая. Предварительно 20 ресурсов попадают под действие проекта закона о регулировании деятельности IT-гигантов на территории России.

Среди подающих под действие законопроекта серверов значатся такие, как Aliexpress, Wikipedia, Viber и Telegram, рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Проект закона, который обяжет иностранные IT-компании открывать представительства в России, ранее внесли на рассмотрение в ГД. Зарубежные корпорации должны будут регистрировать аккаунты на цифровой платформе Роскомнадзора.