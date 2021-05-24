Началась посадка на рейс из Минска во Франкфурт после проверки по угрозе о теракте

Минск, 24 мая. Пассажиры задержанного рейса Минск — Франкфурт смогут вскоре вылететь. По данным источника ФАН, началась посадка на борт самолета авиакомпании Lufthansa.

Самолет должен был вылететь на несколько часов раньше, но людей попросили покинуть лайнер. Данная мера была вынужденной. Речь шла о безопасности пассажиров. Сотрудники аэропорта и силовики были вынуждены произвести досмотр воздушного судна. Очевидцы сообщали, что эта процедура коснулась и пассажиров.

По неофициальным данным, перед вылетом было получено электронное письмо. В нем говорилось об угрозе теракта на борту. В ходе проверки силовиков взрывные устройства не были обнаружены.