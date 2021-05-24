Заслуженный военный летчик СССР считает «удивительным» поведение пилота Ryanair

Москва, 24 мая. Действия пилота самолета авиакомпании Ryanair вызывают удивление. Об этом заявил заслуженный военный летчик СССР Игорь Мальцев.

По его словам, пилот имел полное право не подчиняться требованиям наземных служб и летчика МиГ-29 ВВС Белоруссии о необходимости совершить экстренную посадку в Минске, передает «Газета.ru».

«В этой ситуации более чем удивительно поведение командира воздушного судна Ryanair», — сказал он.

Напомним, пассажирский авиалайнер, принадлежащий авиакомпании Ryanair, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Причиной посадки стало сообщения о возможном минировании самолета. При этом для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии, передает RT.