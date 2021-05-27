Главному инженеру Таганрогского водоканала предъявлено обвинение

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 09:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
Все новости
27 мая 09:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
Политика
В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
09:01
Общество
Исследователи проведут в ближайшее время изучение мусульманских памятников
Все новости

Главному инженеру Таганрогского водоканала предъявлено обвинение

Общество
Главному инженеру Таганрогского водоканала предъявлено обвинение
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 27 мая. Накануне был задержан главный инженер МУП «Управление Водоканал» Таганрога Юрий Поляков. Причина задержания - следственные действия по делу о гибели 11 человек в коллекторе очистных сооружений поселка Дмитриадовка.

Как сообщил официальный представитель главного следственного управления Следственного комитета РФ Светлана Петренко, фигуранту предъявлено обвинение.

«Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты.
Поляков задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — пояснила Светлана Петренко.

В СК РФ добавили, что при осмотре места трагедии была установлена причина гибели рабочих. 21 мая 2021 года в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации МУП «Управление Водоканал» города Таганрога проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе выполнения которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление выполнявших работы сотрудников.

Светлана Петренко добавила, что был проведен осмотр места происшествия с использованием строительной техники, следственный эксперимент, изъята и осмотрена техническая документация, допрошены работники МУП, контролирующих органов, назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что администрация города Таганрога окажет материальную помощь семьям погибших сотрудников Таганрогского водоканала. По 50 тысяч рублей получат семьи погибших и по 20 тысяч рублей — пострадавших.

Вернуться назад

таганрог ростовская область следственный комитет рф таганрогский водоканал
Комментировать
Самое популярное
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 166804 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 94827 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 80714 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 63225 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Общество 42406 24 мая 2021
Спасатель рассказал, как не утонуть в бурной реке и избавиться от судороги в воде
Все новости / Общество / Главному инженеру Таганрогского водоканала предъявлено обвинение
Рейтинг@Mail.ru