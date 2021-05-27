Главному инженеру Таганрогского водоканала предъявлено обвинение

Ростов-на-Дону, 27 мая. Накануне был задержан главный инженер МУП «Управление Водоканал» Таганрога Юрий Поляков. Причина задержания - следственные действия по делу о гибели 11 человек в коллекторе очистных сооружений поселка Дмитриадовка.

Как сообщил официальный представитель главного следственного управления Следственного комитета РФ Светлана Петренко, фигуранту предъявлено обвинение.

«Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты.

Поляков задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — пояснила Светлана Петренко.

В СК РФ добавили, что при осмотре места трагедии была установлена причина гибели рабочих. 21 мая 2021 года в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации МУП «Управление Водоканал» города Таганрога проводились работы по замене задвижки технического водопровода, в ходе выполнения которых произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие резкое отравление выполнявших работы сотрудников.



Светлана Петренко добавила, что был проведен осмотр места происшествия с использованием строительной техники, следственный эксперимент, изъята и осмотрена техническая документация, допрошены работники МУП, контролирующих органов, назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что администрация города Таганрога окажет материальную помощь семьям погибших сотрудников Таганрогского водоканала. По 50 тысяч рублей получат семьи погибших и по 20 тысяч рублей — пострадавших.