Пентагон намерен вести «очень умную игру» на Ближнем Востоке после вывода войск

Глава Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи подвел итоги поездки в Саудовскую Аравию.

В разговоре с журналистами высокопоставленный военнослужащий отметил, что Эр-Рияд в настоящее время пытается заручиться поддержкой Пентагона на фоне нападений со стороны йеменских хуситов.

В этом вопросе саудиты акцентируют внимание на связи сторонников движения «Ансар Аллах» с Ираном. По этой причине деятельность йеменского ополчения пытаются связать непосредственно с Тегераном, который Вашингтон сейчас рассматривает как одного из своих стратегических противников.

«Я думаю, что они хотят заверений в том, что им помогут, если на них нападет Иран, и они хотят помощи против продолжающихся атак», — рассказал Маккензи в интервью корреспондентам ABC News и Associated Press.

Тем не менее американский генерал убежден, что реализуемой сейчас оборонной программы, предоставляющей саудовской армии «широкий спектр возможностей», будет достаточно.

В этом контексте он отметил предоставление Эр-Рияду американских систем противоракетной обороны Patriot. По его словам, США уже обеспечили саудитов 20 батареями зенитных комплексов. Как говорит Маккензи, в случае обострения этого арсенала саудовской армии будет достаточно для того, чтобы продержаться до прибытия подкрепления CENTCOM.

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Генерал отметил, что присутствие американских сил в регионе не стало преградой для атак хуситов: только за последние три месяца в направлении Саудовской Аравии с территории Йемена было выпущено около 100 ракет.

При этом Маккензи считает, что скорый вывод войск Соединенных Штатов из региона все же может привести к эскалации конфликта и усилению военного противостояния. По этой причине Пентагон намерен пропорционально с уходом войск США с Ближнего Востока максимизировать там присутствие американских систем вооружения на базах местных союзников.

«Я думаю, что мы все еще будем здесь присутствовать. Возможно, это не совсем похоже на то присутствие, которое было пять или семь лет назад, когда мы собрали здесь сотни и тысячи военнослужащих, но я думаю, что мы будем вести очень умную игру, чтобы использовать то, что у нас есть», — сказал глава CENTCOM.

Изменение взаимодействия Пентагона с Саудовской Аравией происходит в соответствии с обновлением ближневосточной политики Белого дома. После прихода к власти Джо Байден заявил о намерениях прекратить войну в Йемене, активным участником которой является и Эр-Рияд. По этой причине одобренные экс-президентом Дональдом Трампом оружейные сделки были заморожены — новая администрация отказала саудитам в получении наступательных типов вооружений.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на это администрация Байдена пообещала союзникам свои современные средства обороны, о чем теперь и говорит генерал Маккензи.

Вмешательство возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в йеменскую гражданскую войну сделало Эр-Рияд полноценным участником данного конфликта, ставшего причиной одной из самых масштабных в истории гуманитарных катастроф. Поддержка сил Мансура Хади и удары по позициям хуситов становятся причиной ответных нападений со стороны бойцов движения «Ансар Аллах». Их целью нередко становятся военные объекты или стратегические в экономическом плане предприятия саудитов.