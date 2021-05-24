Итальянские компании готовы участвовать в реконструкции Бенгази

Бенгази, 24 мая. Более 100 итальянских компаний намерены помочь в реконструкции города. Помимо восстановления инфраструктуры, они планируют выйти на ливийский рынок, пишет издание Al Jamahiria.

Представители муниципального совета Бенгази собрали заседание для обсуждения участия европейских фирм в строительстве населенного пункта. На встрече присутствовали сотрудники Министерства экономики и торговли переходного Правительства национального единства, Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, а также ряд предпринимателей и владельцев крупных фабрик.

Политики и бизнесмены рассмотрели желание 120 итальянских компаний посетить Бенгази и восточный регион для оценки масштабов возможного инвестирования. Римские коллеги также предлагают провести выставку европейской продукции и промышленности в городе в дополнение к участию в реконструкции и выходе на рынок в сотрудничестве со специализированными ливийскими предприятиями.

pixabay.com/PD /

Государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл ранее заявлял, что восстановление всех городов страны оценивается в 600 млрд динаров (почти, 9,9 трлн рублей) и рассчитано на ближайшие 10 лет. По его мнению, реализация национальной программы позволит создать миллионы рабочих мест. Ряд проектов отдадут египетским, турецким, итальянским, немецким и тунисским компаниям.

В середине апреля премьер-министр ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дабиба посетил Россию с двухдневным визитом. Он обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Владимиром Путиным и призвал российские строительные компании помочь в восстановлении государства после затяжного кризиса.