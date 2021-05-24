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17:43
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Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
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Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
17:22
Общество
Жителей Петербурга не будут материально мотивировать для вакцинации от COVID-19
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Итальянские компании готовы участвовать в реконструкции Бенгази

  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:03
Ливия
Итальянские компании готовы участвовать в реконструкции Бенгази
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Бенгази, 24 мая. Более 100 итальянских компаний намерены помочь в реконструкции города. Помимо восстановления инфраструктуры, они планируют выйти на ливийский рынок, пишет издание Al Jamahiria.

Представители муниципального совета Бенгази собрали заседание для обсуждения участия европейских фирм в строительстве населенного пункта. На встрече присутствовали сотрудники Министерства экономики и торговли переходного Правительства национального единства, Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, а также ряд предпринимателей и владельцев крупных фабрик.

Политики и бизнесмены рассмотрели желание 120 итальянских компаний посетить Бенгази и восточный регион для оценки масштабов возможного инвестирования. Римские коллеги также предлагают провести выставку европейской продукции и промышленности в городе в дополнение к участию в реконструкции и выходе на рынок в сотрудничестве со специализированными ливийскими предприятиями.

Итальянские компании готовы участвовать в реконструкции Бенгази
pixabay.com/PD  / 

Государственный министр по экономическим вопросам Салама аль-Гувейл ранее заявлял, что восстановление всех городов страны оценивается в 600 млрд динаров (почти, 9,9 трлн рублей) и рассчитано на ближайшие 10 лет. По его мнению, реализация национальной программы позволит создать миллионы рабочих мест. Ряд проектов отдадут египетским, турецким, итальянским, немецким и тунисским компаниям.

В середине апреля премьер-министр ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дабиба посетил Россию с двухдневным визитом. Он обсудил развитие двусторонних отношений с президентом Владимиром Путиным и призвал российские строительные компании помочь в восстановлении государства после затяжного кризиса.

ливия италия строительство бенгази
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