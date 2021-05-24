«JourФак Манукяна». На Евровидение-2022 от России поедут Киркоров и Панайотов?

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 17:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
17:22
Общество
Жителей Петербурга не будут материально мотивировать для вакцинации от COVID-19
Все новости
24 мая 17:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
17:22
Общество
Жителей Петербурга не будут материально мотивировать для вакцинации от COVID-19
Все новости

«JourФак Манукяна». На Евровидение-2022 от России поедут Киркоров и Панайотов?

ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». На Евровидение-2022 от России поедут Киркоров и Панайотов?

Финалу Евровидения посвящен очередной выпуск проекта ФАН «JourФак Манукяна». Известный блогер проанализировал события на ежегодном европейском музыкальном конкурсе. Вадим Манукян также поделился своим прогнозом о том, кто же будет представлять Россию в 2022 году на конкурсе в Италии.

Вот и отгремело Евровидение. Спустя год после начала пандемии участники конкурса все же добрались до Роттердама. Тем не менее не обошлось и без сюрпризов. Представительница Австралии Джессика Алисса Серро (выступающая под псевдонимом Монтень) так и не приехала. В полуфинале вместо ее живого выступления демонстрировали ноябрьскую запись. В финал Монтень так и не вышла. Не повезло и участникам от Исландии. Их группу задел коронавирус, и в полуфинале и финале конкурса зрителям показывали запись репетиции исландского коллектива Daði og Gagnamagnið. Однако это не помешало им в итоге занять четвертое место.

Что касается прогнозов букмекеров: с одной стороны они угадали первую тройку, но не исключено, что именно они и повлияли на итоговые результаты зрительского голосования. А Молдове букмекеры и вовсе не пророчили дорогу в финал. Однако Наталья Гордиенко Европе понравилась, да и Филипп Киркоров, который ее все время сопровождал, тоже. Так что 23-е место от букмекеров быстро преобразовалось в 13-ю позицию в итоговом протоколе от жюри и зрителей.

В случае с Россией ситуация сложилась похожим образом. Букмекеры сразу отправили Манижу далеко за пределы первой десятки, по ходу финала конкурса она даже оказалась на 17-м месте в прогнозах. Однако итоговая девятая позиция в списке не имеет ничего общего с этими расчетами. Европа оценила посыл выступления российской исполнительницы и практически все страны, пусть и понемногу, но поставили баллы нашей участнице.

С Великобританией и вовсе приключился неприятный случай. Ее исполнитель получил ноль баллов и даже открыто радовался такому знаковому событию. После голосования жюри казалось, что за победу будут бороться Швейцария и Франция, Италия же была несколько в тени. Жюри поставили на первое место швейцарца Gjon's Tears. Зрители же проголосовали за итальянцев Måneskin — и те победили. Спустя 31 год группе удалось вернуть свою страну на верхнюю ступеньку подиума Евровидения, Италия снова получила в руки хрустальный микрофон. После победы итальянцев в ходу оказалась шутка про Ивана Урганта — дескать, это он напророчил им победу. Все сразу вспомнили «итальянский» Новый год на «Первом канале».

Ну, а теперь, пожалуй, самое важное. За год до следующего Евровидения я позволю себе предсказать участника от России в 2022 году в Италии. Причем это даже не прогноз, а чистая аналитика. Филипп Киркоров уже заявил, что следующим клиентом его Dream Team вновь станет представитель России. Вспомним его публичную переписку в Instagram с Александром Панайотовым: еще до пандемии музыканты условились вместе поработать на Евровидении. В последние два года Киркоров исполнял свои обязательства перед Молдовой. Теперь, когда он освободился, пришло время вернуться к старым планам. Таким образом, лично мне очевидно, что в 2022 году в Италии Киркоров с Панайотовым будут представлять Россию. Думаю, Саше напишут классную песню — за этим дело у Dream Team не станет. Сергею Лазареву они два раза песни писали, и в обоих случаях он был в тройке сильнейших. Приходит время Панайотова!

 

россия музыка филипп киркоров евровидение александр панайотов jourфак манукяна
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 282129 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 102119 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 98022 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 80907 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 75691 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Все новости / ФАН-ТВ / «JourФак Манукяна». На Евровидение-2022 от России поедут Киркоров и Панайотов?
Рейтинг@Mail.ru