«JourФак Манукяна». На Евровидение-2022 от России поедут Киркоров и Панайотов?

Финалу Евровидения посвящен очередной выпуск проекта ФАН «JourФак Манукяна». Известный блогер проанализировал события на ежегодном европейском музыкальном конкурсе. Вадим Манукян также поделился своим прогнозом о том, кто же будет представлять Россию в 2022 году на конкурсе в Италии.

Вот и отгремело Евровидение. Спустя год после начала пандемии участники конкурса все же добрались до Роттердама. Тем не менее не обошлось и без сюрпризов. Представительница Австралии Джессика Алисса Серро (выступающая под псевдонимом Монтень) так и не приехала. В полуфинале вместо ее живого выступления демонстрировали ноябрьскую запись. В финал Монтень так и не вышла. Не повезло и участникам от Исландии. Их группу задел коронавирус, и в полуфинале и финале конкурса зрителям показывали запись репетиции исландского коллектива Daði og Gagnamagnið. Однако это не помешало им в итоге занять четвертое место.

Что касается прогнозов букмекеров: с одной стороны они угадали первую тройку, но не исключено, что именно они и повлияли на итоговые результаты зрительского голосования. А Молдове букмекеры и вовсе не пророчили дорогу в финал. Однако Наталья Гордиенко Европе понравилась, да и Филипп Киркоров, который ее все время сопровождал, тоже. Так что 23-е место от букмекеров быстро преобразовалось в 13-ю позицию в итоговом протоколе от жюри и зрителей.

В случае с Россией ситуация сложилась похожим образом. Букмекеры сразу отправили Манижу далеко за пределы первой десятки, по ходу финала конкурса она даже оказалась на 17-м месте в прогнозах. Однако итоговая девятая позиция в списке не имеет ничего общего с этими расчетами. Европа оценила посыл выступления российской исполнительницы и практически все страны, пусть и понемногу, но поставили баллы нашей участнице.

С Великобританией и вовсе приключился неприятный случай. Ее исполнитель получил ноль баллов и даже открыто радовался такому знаковому событию. После голосования жюри казалось, что за победу будут бороться Швейцария и Франция, Италия же была несколько в тени. Жюри поставили на первое место швейцарца Gjon's Tears. Зрители же проголосовали за итальянцев Måneskin — и те победили. Спустя 31 год группе удалось вернуть свою страну на верхнюю ступеньку подиума Евровидения, Италия снова получила в руки хрустальный микрофон. После победы итальянцев в ходу оказалась шутка про Ивана Урганта — дескать, это он напророчил им победу. Все сразу вспомнили «итальянский» Новый год на «Первом канале».

Ну, а теперь, пожалуй, самое важное. За год до следующего Евровидения я позволю себе предсказать участника от России в 2022 году в Италии. Причем это даже не прогноз, а чистая аналитика. Филипп Киркоров уже заявил, что следующим клиентом его Dream Team вновь станет представитель России. Вспомним его публичную переписку в Instagram с Александром Панайотовым: еще до пандемии музыканты условились вместе поработать на Евровидении. В последние два года Киркоров исполнял свои обязательства перед Молдовой. Теперь, когда он освободился, пришло время вернуться к старым планам. Таким образом, лично мне очевидно, что в 2022 году в Италии Киркоров с Панайотовым будут представлять Россию. Думаю, Саше напишут классную песню — за этим дело у Dream Team не станет. Сергею Лазареву они два раза песни писали, и в обоих случаях он был в тройке сильнейших. Приходит время Панайотова!