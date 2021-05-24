Неадекватность Зеленского лишила Киев шанса вписаться в энергетическую схему Москвы

Американские санкции, направленные против российских организаций и судов, участвующих в создании магистрального газопровода «Северный поток — 2», остановить реализацию этого проекта не смогут. При этом ввод в строй «СП-2» окончательно похоронит украинскую ГТС, шансы на спасение которой Киев, благодаря своей неадекватной политике, упустил.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию вокруг строящегося газопровода.

Федеральное агентство новостей /

«Говорят об одном, делают другое»

21 мая Минфин США объявил, что вводит новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте создания «СП-2». При этом чуть ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в интересах Вашингтона — не накладывать санкции на оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководство. А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки честно призналась, что проект «СП-2» остановить практически невозможно.

«Каким образом мы сможем остановить проект в другой стране, достроенный на 95%?» — задала Псаки риторический вопрос.

На фоне заявлений Блинкена и Псаки, объявление Минфином США о санкциях выглядит, мягко говоря, противоречиво.

«У коллег все как всегда: говорят об одном, делают другое», — прокомментировал действия американской стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отдельную «арию в опере о газопроводе» исполнил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что если Джо Байден «в рамках какого-то размена» пойдет на ослабление санкций против «СП-2» и достройка газопровода все же состоится, то это станет большой геополитической победой России и не менее большим проигрышем США.

«Меня это очень беспокоит», — признался Зеленский.

Так что же сейчас происходит вокруг «Северного потока — 2»?

Как известно, «СП-2» должен напрямую связать Россию с европейскими потребителями газа, вычеркнув тем самым из схемы газовых поставок Украину. Кроме того, реализация проекта способна нанести серьезный ущерб планам Штатов, предусматривающих расширение поставок в Европу своего сжиженного газа. Возникший таким образом конфликт интересов породил весьма непростую и напряженную дискуссию, которую Россия и Германия ведут уже со второй администрацией США. Причем Украина в этой дискуссии находится явно на вторых ролях.

С декабря 2019 года Вашингтон использовал применительно к «СП-2» тактику непрерывного усиления санкционного прессинга. Это позволило задержать реализацию проекта газопровода, но не остановить ее.

Во второй половине мая, после серии консультаций Блинкена с российской и германской сторонами, ранее непримиримая позиция США начала претерпевать заметные изменения. По итогам встречи на полях Арктического совета глав внешнеполитических ведомств России и США госсекретарь заявил об отказе от санкций против Nord Stream 2 AG. Иными словами, вместо ранее использовавшейся тактики «давить и не пущать» Штаты начали новую игру в условиях, когда достройка газопровода становится неизбежной.

Данный момент тут же зафиксировала канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщившая, что Байден по «СП-2» «сделал шаг навстречу Германии». «…И России», — этого Меркель не добавила, но это подразумевалось, что называется, априори.

Одновременно германская сторона объявила о возобновлении строительства «СП-2» в июне уже в территориальных водах Германии. Тем самым укладка труб выходит на финишную прямую, которую планируется «проскочить» еще до конца года. Это позволит в 2022-м начать процедуру испытаний и запуска нового транзитного энергетического пути.

Федеральное агентство новостей /

Между драматическими паузами

Напомним, что проект создания магистрального газопровода из РФ в ФРГ, известного как «Северный поток — 2», предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море. Длина «СП-2» составляет 1234 км (2468 км — по двум ниткам). Оператором «трубы» выступает швейцарская компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром». «СП-2» проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Проект газопровода предполагает значительное расширение наземной газотранспортной сети, что позволит увеличить географию и объемы поставок не только в Германию, но и в другие европейские государства, в том числе в Австрию, Чехию и так далее.

Реализация «СП-2» стартовала в 2016 году. Несмотря на то, что учредителем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром», половину стоимости проекта оплатили европейские компании. Это позволило диверсифицировать риски, сделав Европу союзником и партнером РФ по реализации проекта.

При этом наиболее очевидной причиной начала строительства «СП-2» явилась неадекватная политика Украины, являющейся страной-транзитером российского газа по сухопутному маршруту. Кроме созданных Киевом политических рисков: вечные угрозы перекрыть транзит, постоянное воровство газа, шантаж при попытках пересмотреть транзитную и покупную цену на газ и т. д., — существовали и риски чисто технические.

Дело в том, что к 2016 году всем стала очевидна предельная изношенность украинской ГТС. Доходы от «трубы» Киев тратил на что угодно, кроме ремонта и поддержания в должном состоянии инфраструктуры транзитной сети. Это закономерно привело к серии аварий, с завидной регулярностью повторявшихся на «трубе» как минимум с 2014 года. Подобные обстоятельства закономерно привели Москву и европейских потребителей российского газа к выводу, что Украина — это зона крайне ненадежного транзита энергоносителей и поэтому требуется создание альтернативных украинскому маршрутов.

Дополнительным доводом в пользу «СП-2» стал прогноз о том, что отказ европейских стран в рамках «зеленой» политики от угля и иных «неэкологичных» видов топлива закономерно приведет к росту потребления газа в Европе. Своеобразным локомотивом этой тенденции оказалась ФРГ, чья промышленность год от года уверенно наращивала объемы потребляемого газа.

Что касается США, то они более двух лет подряд последовательно «закрывали двери» перед международным проектом, вводя санкции против подрядчиков и выдавливая из него участников. Кроме того, прессинг был направлен в адрес стран-транзитеров, по дну шельфа которых должен был пройти газопровод. Пиком американского прессинга стала угроза ввести санкции против потребителей российского газа — но здесь уже взбунтовалась Германия, на государственном уровне объявившая Штатам, что санкции против ее компаний будут расценены как санкции против правительства ФРГ.

Американский подход к проблеме «СП-2» поменялся с приходом администрации Джо Байдена. Новой команде Белого дома было очевидно, что проект магистрального газопровода, скорее всего, будет достроен. При этом, как главный бенефициар нового транзитного пути, главным защитником «СП-2» выступает не Россия, а Германия. Получалось, что американские санкции против «морской трубы», так и не остановившие строительства газопровода, последовательно ухудшали отношения Штатов не только с Россией, но и с ФРГ. Разрушать же отношения с «правившей бал» в Германии коалицией ХДС/ХСС, с учетом нового курса «возвращения» Штатов в большую политику, для Вашингтона стало невыгодно.

Вот тогда американские дипломаты и начали новую игру. Выдержав драматическую паузу, они «продали» поднятые до небес ставки Германии, запросив у Берлина за вынужденное смягчение позиции политические уступки по другим фронтам. Затем это же смягчение своей позиции Вашингтон постарался подарить Москве как дружеский жест накануне саммита Владимира Путина и Джо Байдена, подразумевающий необходимость встречных российских уступок.

Разумеется, Россия покупаться на столь явную «разводку» не стала, тем более что играть в драматическую паузу — то самое знаменитое «молчание Путина» — у нашего президента всегда получалось лучше, чем у его иностранных коллег. Продолжая демонстрировать свою готовность к двустороннему саммиту, Москва сосредоточилась на достройке «СП-2» без каких-либо ответных реверансов в сторону Вашингтона.

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Украина оказалась «за бортом»

Как нетрудно заметить, «за бортом» всех этих маневров осталась Украина. Почему? Прежде всего, в силу совершенно неадекватного подхода Киева «нам все должны» — на что Европа откровенно обиделась.

Требования (именно требования!) президента Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров остановить строительство «СП-2», сопровождавшиеся (в многочисленных интервью) ябедами Вашингтону на европейских «партнеров», только ослабляли позиции Украины. Обиженные европейцы получили от «пана Зе» очень серьезный козырь в переговорах, позволявший им давить на Киев «предъявами» за неадекватное и недружественное поведение президента Украины, а также вынос им на публику деликатных вопросов дипломатических отношений.

Поведение украинского президента, который сначала указывал европейским лидерам, что делать, а потом так же публично жаловался на их политику в отношении «СП-2», во многом стало причиной охлаждения отношений Киева с европейскими столицами.

Слепое и сервильное следование Украины американским курсом, а также инфантильность и неадекватность суждений Киева не имели под собой никаких здравомыслящих оснований. Вместо того чтобы найти свое место в сделке по европейской системе газового транзита, Украина выступала бесплатным агентом США — в ущерб своим же интересам.

Интерес Штатов тут понятен — экспансия собственного сжиженного газа в Европу, захват европейского рынка. В этой картине места для Украины, с ее транзитной газотранспортной системой, просто нет. Сама же Украина, как ни странно, объективно заинтересована как раз в максимально масштабном российском газовом транзите, где будет место и ее ГТС. Но слепо разрушая отношения с Европой, Украина неизбежно превращается в транзитный тупик, своеобразный газотранспортный «чулан», в который Европа реверсом будет закачивать излишки российского газа на хранение. В итоге доходы Украины-«чулана» по сравнению с доходами от газового транзита, которые сейчас начинаются с 2 млрд. долларов в год, кратно уменьшатся.

Наилучшим вариантом для украинской стороны было бы принятие российского проекта, который «Газпром» неоднократно предлагал Украине ранее. Речь идет о создании российско-европейского консорциума по владению и управлению украинской ГТС. В этом случае Киев сделал бы свою ГТС востребованной, привязав к ней и транзитера, и получателей газа. Однако шанс осуществить такой вариант «незалежная» благополучно упустила.

Предстоящий запуск «СП-2» плюс критическое обветшание украинской ГТС навсегда исключат Украину из транзитного маршрута. Прекративший работать наземный газопровод превратится в очередной памятник советской промышленности. При этом денег на ремонт и модернизацию системы у украинского правительства нет. Проспонсировать же ее ремонт за счет средств европейских инвесторов после откровенно хамского поведения Киева (тут можно вспомнить не только требования Зеленского, но и совершенно дикие выходки посла Украины в ФРГ Андрея Мельника) — это ненаучная фантастика.

Паразитирующее отношение к собственной транзитной системе на протяжении последних семи лет, игнорирование лавинообразного характера ее обветшания, а также использование доходов от газового транзита на иные нужды — все это и привело Киев к необратимым последствиям.

Федеральное агентство новостей /

Проект будет успешно завершен

Итак, Украину вычеркиваем, а вот «игра» в треугольнике Россия — Европа — США вокруг «СП-2», разумеется, будет продолжаться. Доказательством этого как раз и являются новые санкции США против российских организаций и судов, участвующих в проекте создания «СП-2».

Прежде всего, надо понимать, что новые антироссийские санкции — это оммаж Байдена Конгрессу. Кроме того, это попытка Вашингтона пригрозить «кнутом» Москве, чтобы усилить переговорные позиции накануне встречи Байдена и Путина.

Вместе с тем созданная Москвой модель владения «СП-2» и разделения рисков заставляет приличную долю ущерба от американских санкций, «рикошетировать» в сторону европейцев. И в первую очередь, в сторону ФРГ, давить на которую Штаты уже не очень-то и хотят.

Ну и самое главное, как признала Псаки, остановить постройку готового на 95% газопровода американцы не в состоянии. То есть проект «СП-2» в любом случае будет успешно завершен, что для России с лихвой покроет весь ущерб, который способны нанести американские санкции против ее организаций и судов, участвующих в проекте создания магистрального газопровода.