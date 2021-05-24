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17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
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Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
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Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки

Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 24 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к коллегам и главам правительства из стран Африканского континента. Он направил им поздравительную телеграмму.

Послание лидера России посвящено празднику, который регион отмечает 25 мая — Дню Африки. Путин отметил, что этот день символизирует победу местных народов над колониализмом, стремление к миру, процветанию и независимости.

Впереди еще много работы, однако многие государства региона за годы свободы уже достигли серьезных успехов в социальных и экономических областях. Они все чаще занимают значительные роли в решении вопросов международного масштаба.

Африканский союз и другие организации на континенте стали основой развития сотрудничества между странами.

Президент России подчеркнул, что его страна особенно ценит отношения с континентом. Она поддерживает усилия местных государств, направленные на борьбу с террористическими группировками, незаконным оборотом оружия и различными эпидемиями.

Путин отметил, что прошедший в 2019 году саммит Россия — Африка создал новые условия и форматы для партнерства. Они гарантируют его развитие и укрепление в будущем.

В начале мая весь регион отмечал День труда. Главы многих африканских государств обратились к своим соотечественникам и призвали их работать сообща ради развития всего континента.

путин африка рф
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