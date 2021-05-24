Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки

Москва, 24 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к коллегам и главам правительства из стран Африканского континента. Он направил им поздравительную телеграмму.

Послание лидера России посвящено празднику, который регион отмечает 25 мая — Дню Африки. Путин отметил, что этот день символизирует победу местных народов над колониализмом, стремление к миру, процветанию и независимости.

Впереди еще много работы, однако многие государства региона за годы свободы уже достигли серьезных успехов в социальных и экономических областях. Они все чаще занимают значительные роли в решении вопросов международного масштаба.

Африканский союз и другие организации на континенте стали основой развития сотрудничества между странами.

Президент России подчеркнул, что его страна особенно ценит отношения с континентом. Она поддерживает усилия местных государств, направленные на борьбу с террористическими группировками, незаконным оборотом оружия и различными эпидемиями.

Путин отметил, что прошедший в 2019 году саммит Россия — Африка создал новые условия и форматы для партнерства. Они гарантируют его развитие и укрепление в будущем.

В начале мая весь регион отмечал День труда. Главы многих африканских государств обратились к своим соотечественникам и призвали их работать сообща ради развития всего континента.