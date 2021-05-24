Мартынов высмеял истерику Польши после задержания в Минске Романа Протасевича

Действия белорусских спецслужб, задержавших основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, были четко регламентированы международным правом. Об этом ФАН заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Прошу вспомнить, как в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса принудительно посадили в Австрии. США надеялись, что на его борту находился враг Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Борт вылетел из Москвы, а Франция, Португалия и Испания закрыли для него воздушное пространство», — напомнил Мартынов.

Международный эксперт также отметил, что в 2016 году на киевский аэродром Жуляны по требованию СБУ принудительно посадили пассажирский лайнер, направлявшийся в Минск. Диспетчер предупредил пилотов международного рейса, что если они не выполнят приказ, то их собьют. С самолета сняли известного противника Евромайдана, блогера Армена Мартиросяна.

«История с задержанием Романа Протасевича, с точки зрения международного права, абсолютно корректна. Поступил сигнал о том, что на борту — взрывное устройство. Экипаж действовал в соответствии с протоколом о международных перелетах. Действия экипажа четко регламентированы. Посадка в Минске была выполнена для обеспечения безопасности пассажиров», — подчеркнул собеседник ФАН.

Политолог обратил внимание, что на борту приземлившегося самолета угрозыском Республики Беларусь был обнаружен человек, подозреваемый в терроризме, которого задержали. Преступник попал за решетку, ничего особенного не произошло.

twitter.com / @pr0tez

«КГБ Белоруссии отработал ситуацию на «отлично». Но остались вопросы — слишком много совпадений. Вызывает изумление молниеносная реакция Польши и истерика ее премьер-министра Матеуша Моравецкого. Похоже, кому-то изначально был нужен международный скандал», — предположил Мартынов.

Все понимают, что подрывную деятельность, направленную на организацию государственного переворота в Белоруссии, Nexta ведет на деньги Европы и США, добавил аналитик. Всего месяц назад было осуществлено покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи. Нет сомнений, что все это — усилия западных спецслужб, уверен Мартынов. Обстановка крайне напряжена, и каждый сигнал о теракте отрабатывается на полном серьезе, добавил собеседник ФАН.

«В Москве не проходит и месяца, чтобы не поступило сообщений о «минировании» торговых центров. Обычно звонят с Украины. Наши силовые структуры каждый раз отрабатывают ситуацию, чтобы исключить гибель людей, несмотря на то, что иногда называется десяток адресов и провокации причиняют существенные затраты и помехи работе спецслужб и коммерческих организаций», — уточнил директор Международного института новейших государств.

По мнению Алексея Мартынова, Россия и Белоруссия давно не боятся западных санкций, но Минск заинтересован в том, чтобы выявить источник сигнала. Есть подозрения, что звонок о заложенной бомбе был выполнен с территории Литвы или Польши. Возможно, скоро мы все об этом узнаем, подчеркнул Мартынов.

23 мая основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вылетел из Афин в Вильнюс. Самолет совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения о «минировании» воздушного судна. После посадки Протасевич был задержан правоохранителями.