Альянс невыученных уроков: какие цели преследуют военные маневры ARC-21

В период с 11 по 16 мая Япония, США, Австралия и Франция провели совместные учения ARC-21 в юго-западной части острова Кюсю. Они были поделены на два этапа — морской и наземный. Корабли каждого флота должны были спланировать и осуществить десантные и воздушные операции, провести маневры подразделениями, организовать тренировку сил ПВО и установить связь с другими участниками учений.

Вторым этапом являлись непосредственная высадка на остров, занятие на нем обороны и отработка навыков боя в городских условиях. В наземной части учений было задействовано около 220 человек, из них около 60 военнослужащих США и Франции. По сообщениям СМИ, официальной целью данных маневров являлось повышение обороноспособности отдельных островов Японии, а также поддержание стабильности и сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

Автор Telegram-канала «Пасечник» объясняет, почему в действительности данные цели могут рассматриваться лишь как благовидный предлог, а истинная причина учений имеет более глубокие геополитические корни.

Федеральное агентство новостей /

«Четверка показывает зубы?»

Прежде всего, состав стран-участниц ARC-21 близок к квазиальянсу QUAD, который не так давно проводил видеосовещания по безопасности в ИТР. Правда, один из основных участников союза — Индия — на них не присутствовала. Вместо нее свой воинский контингент направила Франция. Если ранее этот союз обсуждал проблемы и принимал решения только на бумаге, то теперь три его участника продемонстрировали практическую сторону своей деятельности.

Показателен тот факт, что в апреле США с Японией и Австралией провели встречи, на которых обсуждали стратегическое планирование действий, если Китай нападет на Тайвань. Неслучайно выбрано и время для ARC-21. Ранее, 5 апреля, ВМС НОАК провели учения авианосной группировки, в результате чего остров по сути оказался окружен и изолирован от любой возможной помощи союзников.

Фактически данные учения можно рассматривать как ответ Китаю на проведение действий, устрашающих Тайвань, а также демонстрацию решимости, что в случае вторжения на остров как минимум три союзных государства придут на помощь Тайбэю. Помимо коллективной цели — сдерживания Пекина и обнадеживания Тайбэя, у каждой из стран-участниц есть и свои конкретные задачи.

Федеральное агентство новостей /

Самурай обнажает клинок

Япония неслучайно предоставила свою территорию для проведения учений. Ускоренное развитие военной мощи НОАК и усиление ее присутствия в регионе становятся для Токио поводом для беспокойства, так как под угрозу могут попасть отдаленные островные территории страны, в частности, острова Сенкаку (Дяоюйдао), споры о государственной принадлежности которых не утихают уже несколько десятилетий.

В тех же учениях, которые проводила КНР 5 апреля, корабли ВМС НОАК прошли в непосредственной близости от японских островов. И хотя они имели другую цель, но уже своим присутствием вызвали обеспокоенность Токио. Поэтому военную активность в юго-западной части Кюсю можно отчасти оправдать боязнью вероятного вторжения на Сенкаку. Отсюда становятся обоснованными и сами типы маневров — высадка на берег, занятие обороны.

Федеральное агентство новостей /

Япония прекрасно осознает тот факт, что высокое развитие китайского ВПК, а также постоянная боевая готовность ВМС НОАК в Южно-Китайском море представляют большую угрозу для Токио, с которой она не сможет справиться в одиночку. В этой связи ее основной целью было и будет привлечение новых союзников и укрепление отношений со старыми, например, с США.

Мал да не удал

Участие Австралии в данных учениях выглядит скорее как необходимость, нежели реальная возможность заявить о себе. Об этом говорит и количество кораблей, которые она направила на ARC-21 (всего один), а также высказывания самих австралийских военнослужащих. Командующий Объединенной оперативной группой Австралии Марк Хаммонд заявил:

«Австралия имеет давние отношения с Японией, Францией и Соединенными Штатами, и эта деятельность подтверждает нашу общую приверженность безопасному и стабильному Индо-Тихоокеанскому региону».

Австралия на данный момент находится в очень уязвимом положении. С одной стороны, ей необходимо поддерживать хорошие отношения с Японией и США, чтобы иметь возможность рассчитывать на их помощь в случае военного конфликта с Пекином, поскольку разница военных потенциалов двух стран очевидна. Китай сможет использовать против флота Австралии свои надводные корабли и подводные лодки, а также нанести упреждающий удар ракетными комплексами, расположенными на спорных островных территориях. В частности, это могут быть баллистические ракеты средней дальности DF-26.

С другой стороны, Канберра сильно зависит от торговли с КНР, и участие в подобного рода мероприятиях может существенно отразиться на экономических отношениях двух стран. Сразу после того как Австралия присоединилась к учениям, китайская таможня задержала крупную партию австралийских продуктов. И хотя МИД КНР отрицает взаимосвязь данных явлений, не исключено, что это — своеобразное послание для Канберры.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Что ищет он в стране далекой?

Участие Франции можно считать политическим ходом. В ряде источников говорится, что она сама инспирировала проведение этих учений. В доказательство приводится информация о том, что еще в конце прошлого года начальник штаба французской армии Тьерри Бюркар во время визита в Японию выдвинул предложение, чтобы корабли и военнослужащие, принимающие участие в учениях «Жанна Д'Арк», провели маневры вдали от своей территории в мае будущего года.

В заявлении Министерства обороны Франции говорится, что это не просто рядовые учения, а реальное боевое развертывание в части стратегии обороны Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Представитель французского оборонного ведомства также заявил, что ARC-21 являются «подтверждением нашей заботы об Индо-Тихоокеанском регионе и возможностью для углубления сотрудничества с Японией».

Однако на данный момент трудно представить, чтобы Франция действительно встала на сторону силового вмешательства в возможный конфликт, так как заморским территориям Парижа фактически ничего не угрожает. Поэтому ее участие в данных маневрах можно считать демонстрацией флага, способной послужить укреплению отношений с Японией и США, а также придать веса Пятой республике на мировой арене в деле защиты интересов в ИТР. При этом ей даже не пришлось привлекать большой иностранный контингент. Такой жест принес выгоду всем участникам учений и повлек наименьшие затраты для самой Франции.

wikipedia.org / CC0

Аргументы дяди Сэма

Для Соединенных Штатов данные учения несут преследуют несколько целей. Первая заключается в продвижении союзных механизмов в регионе. Несмотря на отсутствие Индии на ARC-21, три оставшиеся страны «четверки» направили свой воинский контингент.

Вторым аспектом является вселение уверенности в союзников, что в случае возможной агрессии со стороны КНР альянс и США в частности окажут эффективную поддержку пострадавшим государствам. Так, например, страны-союзницы смогут закрепиться на тех же островах Синкаку и вернуть их.

Третьей целью является обнадеживание Тайваня, что даже в случае его изоляции Китаем у США и дружественных стран будет достаточно сил, чтобы оказать эффективную поддержку Тайбэю.

Внешнее спокойствие и внутренняя сила

Действия КНР в ответ на подобные учения в основном можно разделить на два направления — дипломатическое и военное. На пресс-конференции 13 мая 2021 года официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос журналистов о том, что учения ARC-21 направлены против Китая, сообщила следующее:

«Из этих четырех стран есть исторически агрессивные. Они не используют свою силу, чтобы внести свой вклад в мир и развитие региона, но всегда ищут предлоги для усиления военных действий в отношении Китая».

Официальный представитель МИД также процитировал бывшего помощника министра обороны США, сказав, что американские военные самолеты и корабли всегда агрессивно патрулируют границы Китая, в то время как китайские военные силы не появляются у побережья Соединенных Штатов. Американские базы находятся повсюду вокруг Китая, и нет никаких китайских военных баз вблизи США.

«И кто после этого занимается все более агрессивными действиями?», — задалась вопросом она.

Дипломат отметил, что данные учения не оказывают никакого влияния на Китай. Фактически эти страны «впустую расходуют топливо». Он выразил надежду, что участники ARC-21 начнут уделять больше внимания своим внутригосударственным проблемам и нуждам граждан.

Вооруженные силы КНР также дали ответ на ARC-21. По сообщениям СМИ, еще 30 апреля Гуандунская морская администрация объявила, что с 1 мая ВМС Китая будут проводить учения и в Южно-Китайском море, и в западных водах полуострова Лэйчжоу, которые продлятся до 31 мая. На сайтах департаментов по безопасности на море тоже появились сообщения, что ВМС НОАК с 15 по 18 мая проведут учения с боевыми стрельбами в водах Южно-Китайского моря, запретив вход судам.

В этот же день отдел по безопасности на море Даляня опубликовал новость, что к северу от Желтого моря в Бохайском проливе с 16 по 23 мая будут выполняться военные задачи в определенных районах. В этом же районе с 15 по 18 мая будут осуществлять боевые стрельбы ВМС НОАК, о планах которых сообщала Морская администрация Циньхуандао. Проводя одновременно три военных учения на разных направлениях, Пекин дает понять, что ему хватит сил и средств на отражение нападения вероятного противника даже с нескольких сторон.

Global Look Press / © Zha Chunming / Xinhua

Показательна и немедленная реакция КНР на провокации США. Американский эсминец «Уилбур» 18 мая пересек Тайваньский пролив, а 20 мая без одобрения китайского правительства вошел в территориальные воды страны в районе Сиша. Подразделения НОАК организовали морское и воздушное преследования, а затем заставили корабль покинуть данный район.

Китайская сторона заявила, что корабли Соединенных Штатов в течение нескольких дней вторгались в территориальные воды КНР через Тайваньский пролив, что является серьезной провокацией, которую Пекин решительно осуждает:

«Подобные действия создают кризисы и посылают неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, что является очень безответственным и опасным актом, равносильным игре с огнем».

Тем самым с военной точки зрения Китай показывает другим странам свое очевидное превосходство в регионе, а также многообразие сил и средств, предназначенных для выполнения военных задач. При этом он старается выглядеть максимально законопослушным и на все провокации отвечает в рамках международного законодательства.

Casus belli

Противостояние в регионе обостряется с каждым днем. В ответ на политические провокации США, в частности попытки вывести тайваньский вопрос на международный уровень, МИД КНР реагирует в рамках правового поля, постоянно говоря о том, что Пекин выступает за мир и стабильность в регионе, решительно не поддерживает любые союзы, направленные против третьих стран, а также выражает абсолютную холодность к подобного рода провокациям.

В военном плане КНР начинает стягивать удавку из подразделений НОАК вокруг Тайваня, а также многократно усиливать свое присутствие в регионе сразу на нескольких направлениях, вызывая тем самым обеспокоенность тайваньских сепаратистов и соседних государств.

Не желая терять свое присутствие в регионе, США создает различного рода альянсы и проводит переговоры с целью привлечь максимальное количество государств к сдерживанию «китайской угрозы». Не ограничиваясь только политическими методами, Вашингтон использует союзные страны АТР, от уязвимости которых извлекает свои плюсы, как площадку для проведения военных учений с целями двойного назначения. Это попытка, с одной стороны, показать странам-союзницам взаимовыгодность нахождения в альянсе как с военной, так и с политической точки зрения, с другой — спровоцировать Пекин на развязывание конфликта и выставить его агрессором в регионе.

В подобного рода борьбе каждая из сторон постепенно заходит чуть дальше. Весь вопрос в том, кто совершит эту первую и последнюю роковую ошибку и даст тем самым право второй стороне действовать либо «по всей строгости закона», либо «по законам военного времени».