Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ

Москва, 24 мая. Правительство России отобрало семь приоритетных инфраструктурных проектов, которые будут профинансированы Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Подобные инициативы представлены на рассмотрение премьер-министру России Михаилу Мишустину. В случае одобрения проекты смогут рассчитывать на получение 895 млрд рублей. Соответствующие средства позволят обеспечить синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности. Общая стоимость проектов находится на уровне 4,9 трлн рублей, передает РБК.

Среди них выделяются развитие РЖД восточной части БАМа и железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, возведение скоростной автотрассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и магистрали Казань — Екатеринбург. Кроме того, будет осуществлено обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен», усовершенствована коммунальная система в регионах и социально-экономическое развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Ранее сообщалось, что два крупнейших города региона могут быть соединены высокоскоростным железнодорожным сообщением. Поезд «Ласточка» планируется запустить между станциями Самара и Жигулевское море.