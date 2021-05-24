Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам

Иркутск, 24 мая. Вертолет Ми-8 экстренно сел в Иркутской области. Решение о срочном возврате на посадочную площадку было принято из-за технической неисправности.

Инцидент произошел сразу после взлета. Командир принял решение вернуться в аэропорт Киренска. Он доложил о падении масла в левом двигателе. Посадка прошла в штатном режиме, сообщил источник ФАН.

Экстренная посадка грузового самолета в Пулкове стала поводом для проверки прокуратуры, сообщал ФАН. Сотрудники надзорного ведомства оценят готовность аварийно-спасательных служб аэропорта, а также оперативность их действий.