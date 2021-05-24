Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа

Мурманск, 24 мая. «Арктические гектары» в Мурманской области и других арктических регионах России начнут выдавать 1 августа, об этом сообщили в правительстве региона.

Первыми их будут получать местные жители. Процесс оформления документов займет до 1,5 мес. предупредили власти.

Всего в программу «арктического гектара» попадут семь регионов Арктической зоны РФ. Земельные участки все желающие смогут получить по той же схеме, что и «дальневосточные гектары» — в аренду на пять лет для ведения любого бизнеса, организации сельского хозяйства или строительства жилья. При успешном освоении территории ее можно будет оформить в собственность.

Особенность получения таких участков заключается в том, что для этого необходимости быть резидентом Арктической зоны нет.