Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ

Москва, 24 мая. Компания Google недостаточно фильтрует запрещенный на территории России контент, сообщили представители Роскомнадзора.

Надзорное ведомство не исключило замедление трафика Google в РФ, так как поисковая система не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенные материалы.

Американская компания пытается оспорить требования Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок, которые переносят материалы с «противоправным контентом». Ведомство в свою очередь заявило, что готово к диалогу с Google в судебном порядке.