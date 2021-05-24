Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского

Москва, 24 мая. Действующий президент Украины Владимир Зеленский утратит контроль над страной в ближайшем будущем. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По его словам, украинские политики практически полностью разграбили страну и вывели все активы в США, где и планируют провести безбедную старость. Однако этот «сейф» не откроется для украинских чиновников пока они не выполнят условия Вашингтона, передает «НьюИнформ».

«Сейчас американские собственники Зе-власти запрещают «слугам народа» бежать из страны. Они аргументируют это тем, что у них — передовой фронт — сдерживание «агрессии» России. Поэтому им архиважно устроить маленькую проигранную войну против Донбасса», — пояснил Хазин.

Он также добавил, что американцев устраивает нынешняя ситуация в Донбассе, так как с ее помощью Вашингтон может продолжать оказывать санкционное давление на Россию. При этом маленькая проигранная война также необходима украинской политической элите, чтобы устраниться от дел на Украине и перебраться к наворованному добру в США. Хазин уверен, что после краха режима Зеленского к власти на Украине придут окрепшие националистические силы.

«В некоторых регионах Украины к власти могут прийти те, кто за неправильно произнесенные фразы будут расстреливать людей», — считает эксперт.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики размещают военную технику в населенных пунктах Донбасса, а также продолжают наносить по ЛДНР артиллерийские удары, передает RT.