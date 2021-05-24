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24 мая 16:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
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Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
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Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского

Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 мая. Действующий президент Украины Владимир Зеленский утратит контроль над страной в ближайшем будущем. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По его словам, украинские политики практически полностью разграбили страну и вывели все активы в США, где и планируют провести безбедную старость. Однако этот «сейф» не откроется для украинских чиновников пока они не выполнят условия Вашингтона, передает «НьюИнформ».

«Сейчас американские собственники Зе-власти запрещают «слугам народа» бежать из страны. Они аргументируют это тем, что у них — передовой фронт — сдерживание «агрессии» России. Поэтому им архиважно устроить маленькую проигранную войну против Донбасса», — пояснил Хазин.

Он также добавил, что американцев устраивает нынешняя ситуация в Донбассе, так как с ее помощью Вашингтон может продолжать оказывать санкционное давление на Россию. При этом маленькая проигранная война также необходима украинской политической элите, чтобы устраниться от дел на Украине и перебраться к наворованному добру в США. Хазин уверен, что после краха режима Зеленского к власти на Украине придут окрепшие националистические силы.

«В некоторых регионах Украины к власти могут прийти те, кто за неправильно произнесенные фразы будут расстреливать людей», — считает эксперт.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские силовики размещают военную технику в населенных пунктах Донбасса, а также продолжают наносить по ЛДНР артиллерийские удары, передает RT.

украина зеленский хазин
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