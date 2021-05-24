В Белом доме назвали вероятное место встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 24 мая. Американская администрация считает, что президент России Владимир Путин и его коллега из Соединенных Штатов Джо Байден проведут личную встречу в Женеве.

Глава Белого дома во время телефонного разговора предложил российскому лидеру провести саммит на уровне глав государств. Сейчас стороны прорабатывают все организационные вопросы.

По информации американских журналистов, в Белом доме рассматривают Женеву в качестве места проведения встречи Путина и Байдена.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее прокомментировал выбор тем переговоров Путина и Байдена.