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24 мая 16:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
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Выездная сессия Евразийского женского форума пройдет 24–25 мая в Кузбассе

Общество
Выездная сессия Евразийского женского форума пройдет 24–25 мая в Кузбассе
ТАСС  /  Метцель Михаил

Кемерово, 24 мая. Кузбасс во второй раз стал площадкой для проведения выездной сессии Евразийского женского форума. Зампред Совета Федерации Галина Карелова рассказала, какие вопросы на ней обсудят.

На форуме в Кузбассе оценят основные достижения в реализации проекта «Женщины за устойчивое промышленное развитие», сообщила сенатор, а также поговорят о его ключевых приоритетах и новых возможных направлениях.

В рамках этого проекта ведется системная работа по увеличению доли женщин в промышленности, модернизации системы подготовки кадров и по развитию новых отраслей, среди которых креативные индустрии.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что форум стал площадкой, позволяющей обсуждать возможности расширения участия женщин во всех сферах общественной жизни. Непосредственно сам Евразийский женский форум пройдет в период с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.

Незадолго до него во Владивостоке состоится Восточный экономический форум. В конце апреля стало известно, что, несмотря на пандемию, он пройдет в очном формате. Мероприятие запланировано на 2–4 сентября.

кузбасс кемерово карелова
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Все новости / Общество / Выездная сессия Евразийского женского форума пройдет 24–25 мая в Кузбассе
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