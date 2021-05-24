Выездная сессия Евразийского женского форума пройдет 24–25 мая в Кузбассе

Кемерово, 24 мая. Кузбасс во второй раз стал площадкой для проведения выездной сессии Евразийского женского форума. Зампред Совета Федерации Галина Карелова рассказала, какие вопросы на ней обсудят.

На форуме в Кузбассе оценят основные достижения в реализации проекта «Женщины за устойчивое промышленное развитие», сообщила сенатор, а также поговорят о его ключевых приоритетах и новых возможных направлениях.

В рамках этого проекта ведется системная работа по увеличению доли женщин в промышленности, модернизации системы подготовки кадров и по развитию новых отраслей, среди которых креативные индустрии.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что форум стал площадкой, позволяющей обсуждать возможности расширения участия женщин во всех сферах общественной жизни. Непосредственно сам Евразийский женский форум пройдет в период с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.

Незадолго до него во Владивостоке состоится Восточный экономический форум. В конце апреля стало известно, что, несмотря на пандемию, он пройдет в очном формате. Мероприятие запланировано на 2–4 сентября.