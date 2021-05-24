Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна

Махачкала, 24 мая. Дагестанские энергетики спасли жизнь трехлетнему мальчику, который оказался запертым в квартире на втором этаже и мог выпасть в открытое окно. Об этом ФАН сообщили в филиале компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Инцидент произошел в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. Там местная жительница вышла на минуту из квартиры, в которой остался ее внук. Он каким-то образом смог закрыть дверь изнутри, при этом окна квартиры остались открытыми. Существовала вероятность того, что ребенок мог выпасть со второго этажа.

Женщина обратилась за помощью к энергетикам. Те с помощью спецтехники поднялись наверх, вошли в квартиру через окно и открыли входную дверь.

«Я поднялся на второй этаж, пролез через открытое окно, где находился ребенок. В это время он плакал. Я взял мальчика на руки, успокоил, открыл дверь, и отдал его бабушке. Ребенок как-то умудрился закрыть дверь ключом изнутри», — рассказал ФАН главный инженер Ногайских районных электросетей Камиль Буланбаев.

В «Дагэнерго» отметили, что вместе с ним в «незапланированной спецоперации» также участвовал водитель Амирхан Эльмурзаев.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудник дагестанского управления Росгвардии спас многодетную семью, которая отравилась в своем доме угарным газом. Оперативные действия майора полиции и его жены сохранили жизни их соседей.