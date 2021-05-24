Кассовые сборы франшизы «Форсаж» превысили 6 млрд долларов

Лос-Анджелес, 24 мая. Девятая часть «Форсажа» с Вином Дизелем в главной роли взяла хороший старт на восьми кинорынках и принесла создателям 162,4 млн долларов.

Самую крупную кассу новый «Форсаж» собрал в Китае — 135 млн долларов. Эксперты полагают, что картина финиширует на этом рынке с результатом 250 млн долларов, чего не удавалось ни одному блокбастеру в период пандемии. Американские зрители смогут оценить фильм в конце июня 2021 года.

При этом совокупные сборы франшизы «Форсаж» превысили 6 млрд долларов, сообщает портал Deadline. Это стало возможным благодаря талантливой работе режиссера Джастина Лина и успешному актерскому составу — Вину Дизелю, ныне покойному Полу Уокеру, Мишель Родригес, Тайризу Гибсону, Лудакрису и другим звездам.

Для Джастина Лина «Форсаж» — это больше чем кино. Постановщик с удовольствием работал над пятью частями истории о гонщиках. За это время он подружился со многими актерами, но особенно сблизился с Дизелем.