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24 мая 16:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
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Кассовые сборы франшизы «Форсаж» превысили 6 млрд долларов

  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:50
Общество
Кассовые сборы франшизы «Форсаж» превысили 6 млрд долларов
Кадр из фильма «Форсаж 9»

Лос-Анджелес, 24 мая. Девятая часть «Форсажа» с Вином Дизелем в главной роли взяла хороший старт на восьми кинорынках и принесла создателям 162,4 млн долларов.

Самую крупную кассу новый «Форсаж» собрал в Китае — 135 млн долларов. Эксперты полагают, что картина финиширует на этом рынке с результатом 250 млн долларов, чего не удавалось ни одному блокбастеру в период пандемии. Американские зрители смогут оценить фильм в конце июня 2021 года.

При этом совокупные сборы франшизы «Форсаж» превысили 6 млрд долларов, сообщает портал Deadline. Это стало возможным благодаря талантливой работе режиссера Джастина Лина и успешному актерскому составу — Вину Дизелю, ныне покойному Полу Уокеру, Мишель Родригес, Тайризу Гибсону, Лудакрису и другим звездам.

Для Джастина Лина «Форсаж» — это больше чем кино. Постановщик с удовольствием работал над пятью частями истории о гонщиках. За это время он подружился со многими актерами, но особенно сблизился с Дизелем.

блокбастер форсаж касса
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Все новости / Общество / Кассовые сборы франшизы «Форсаж» превысили 6 млрд долларов
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