Лечение от рака способно ускорить процесс старения клеток человека

Атланта, 24 мая. Терапия по уменьшению воспаления при борьбе с раком влияет и на процесс старения организма, считают американские ученые.

Ряд противораковых методов лечения может ускорить клеточное лечение, считают исследователи из Школы медсестер Университета Эмори в Атланте. Процесс связан с изменениями в ДНК, которые могут способствовать усилению воспалительного процесса и сильной усталости.

Ученым удалось обнаружить возрастное ускорение во время и после лечения рака головы и шеи. Для исследования специалисты задействовали 133 пациента с онкологическими заболеваниями. Каждый из них в какой-то момент испытывал сильную усталость. В итоге их эпигенетический возраст в период лучевой терапии был ускорен почти на пять лет.

Самые распространенные виды рака назвал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. У женщин чаще встречаются злокачественные новообразования молочных желез, а у мужчин — рак предстательной железы.