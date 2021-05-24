Житель Воронежа попал под статью за повреждение мемориала в Новороссийске

Новороссийск, 24 мая. Сотрудники СК по итогам проверки возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего воронежца. От его рук пострадал мемориальный комплекс «Малая Земля».

Правоохранители обратили внимание на видеозапись, опубликованную в СМИ. На кадрах заснято, как полуголый мужчина в Новороссийскешвырял стеклянные бутылки в мемориал. Он повредил верхний слой плит памятного сооружения.

Возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ. Отметим, что мемориал был воздвигнут как напоминание о погибших в годы Великой Отечественной войны.