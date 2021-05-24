Деморализованные отряды «Свободной сирийской армии», потеряв стратегическую инициативу на фронте, постепенно начали радикализироваться, сливаясь с исламистскими бандгруппами, либо полностью в них превращаясь. В результате, уже к концу 2014 года «светская» часть антиправительственных сил в Эр-Растане уступила место радикальным исламистам. 29 ноября 2014 года сирийский активист Омар Джассим
заявил, что город и его окрестности, сформировавшие печально известный «Растанский котел», уже занимают боевики «Джебхат ан-Нусры», выставившие свои блокпосты на въезд и выезд из Эр-Растана. Значительные позиции в районе также сохраняет группировка «Ахрар аш-Шам».
Аннексия анклава исламистами произошла на фоне общего междоусобного конфликта в стане вооруженной оппозиции — между «Ан-Нусрой» и коалицией группировок ССА «Сирийский революционный фронт» во главе с движением «Харакят аль-Хаззм». Стороны обвиняли друг друга в неудачном нападении на Идлиб (на тот момент подконтрольный сирийской армии) в октябре 2014 года, в результате которого исламисты понесли тяжелые потери. В результате четырехмесячного противостояния руководство «Харакят аль-Хаззм» заявило о самороспуске организации, а боевики перешли на сторону «Джебхат ан-Нусры».
В самом же Эр-Растане боевики примыкают не только к «Джебхат ан-Нусре», но и к другим исламистским бандформированиям — в том числе и к «Исламскому государству»*. В декабре 2014 года командир группировки «Лива Асуд аль-Ислам», базирующейся в Телльбисе, объявил, что присягает на верность Абу Бакру аль-Багдади
. На этом история бандруппы де-факто завершилась: после того, как командование объявило о своем решении, 400 из 500 членов формирования вышли из ее состава и примкнули к «Джебхат ан-Нусре».
Еще одной группой боевиков Эр-Растана, которую подозревали в присяге на верность «Исламскому государству» (ИГ*), стала «Катибат Шухада аль-Байяда» (араб. «Батальон мучеников аль-Баяды»). Группировка была собрана из боевиков ССА, участвовавших в битве за Хомс, а во главе ее встал Абдул Басит ас-Сарут
— бывшая молодая звезда сирийского футбола. Как сообщалось, в 2014 году Ас-Сарут вместе со своей группировкой принес присягу верности «Исламскому государству», находясь в осажденном правительственными войсками Хомсе. Однако порыв боевика в ИГ не оценили: присяга была признана «неполноценной», Абдул Басит ас-Сарут подвергся остракизму со стороны других бандформирований, вынужден был бежать в Турцию, а после — вступил в ряды группировки «Джейш аль-Изза
».