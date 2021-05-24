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БОИ ЗА ХОМС
К прошедшей годовщине ликвидации последнего анклава боевиков в провинции Хомс руководитель Telegram-канала Astra Militarum вспоминает ход битвы в «столице революции» и как боевики уходили из Эр-Растана.

БОИ ЗА ХОМС

К прошедшей годовщине ликвидации последнего анклава боевиков в провинции Хомс руководитель Telegram-канала Astra Militarum вспоминает ход битвы в «столице революции» и как боевики уходили из Эр-Растана.
16 мая 2018 года последние группы боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) и члены их семей покинули пригород Хомса Эр-Растан по договоренности с сирийским правительством и российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон. Несмотря на то, что административный центр провинции был полностью освобожден от боевиков 8−9 мая 2014 года, оппозиционные и исламистские группировки удерживали пригороды Хомса еще 4 года. По факту, выход военизированных формирований из Эр-Растана поставил последнюю точку в итогах битвы за Хомс — главного противостояния первого этапа гражданской войны в Сирии.
ПРОЛОГ
В марте-апреле 2011 года манифестации против правительства Башара Асада, спровоцированные событиями «арабской весны» в других странах Ближнего Востока, начали принимать в Сирии угрожающий оборот. 18 марта 2011 года вспыхнуло восстание в Деръа — южном административном центре Сирийской Арабской Республики. Несмотря на то, что первая крупная акция антиправительственных активистов и будущих боевиков была подавлена силами Сирийской Арабской Армии (САА), схожие выступления с применением оружия начались практически во всех крупных населенных пунктах Сирии.
Хомс в этом смысле не стал исключением. 18 марта 2011 года, одновременно с началом столкновений в Деръа, в Хомсе прошла крупная акция «Пятница достоинства», призыв к участию в которой был опубликован на страницах оппозиционных активистов в Facebook и Twitter. В ходе нее тысячи демонстрантов, подстрекаемые интернет-провокаторами, вышли на улицы после пятничной молитвы.

Следующий месяц в центре Хомса и густонаселенных кварталах еженедельно проходили акции протеста. Город, на фоне подавления восстания в Деръа, стал основным местом борьбы оппозиции с сирийским правительством — в воззваниях активистов в интернете Хомс назывался не иначе, как «столица революции».

Параллельно с протестной активностью, оппозиция перешла к физическому устранению офицерского и высшего командного состава сирийской армии — надеясь на то, что теракты привлекут внимание общественности к протестам. В этот период в Хомсе и ближайших окрестностях города регулярно фиксировались нападения, диверсии и убийства, совершавшиеся вооруженными боевиками. Уже к концу апреля в Хомсе были убиты как минимум два солдата и два офицера сирийской армии.

Однако пиковой точкой стала кровавая расправа над генералами Або эль-Теллави и Иядом Харфушем, которых убили вместе с детьми 21 апреля 2011 года в Хомсе.
Террористические акты в отношении военнослужащих САА продолжились в мае и июне 2011 года: в частности, 7 мая вооруженная группа напала на военный пункт, в результате чего погибли 1 офицер и 4 полицейских, а несколько человек получили ранения. Уже к июлю 2011 года в Хомсе наблюдалась крайне нестабильная обстановка: произошли первые столкновения между правительственными войсками и набирающими силу боевиками, самоорганизовавшимися в мелкие банды и впоследствии сформировавшими боевой костяк вооруженной сирийской оппозиции. Параллельно с боевыми и террористическими действиями, оппозиция развернула масштабный информационный натиск на Дамаск: прозападные и радикально настроенные правозащитники наперебой рассказывали о том, что к концу июля в Хомсе было убито 50 человек.

Масла в огонь подлило и выступление военнослужащих на стороне оппозиции, дезертировавших из рядов Сирийской Арабской Армии. 29 июля после призыва полковника Рияда аль-Асаада создается первая крупная антиправительственная группировка — «Свободная сирийская армия» (ССА). Вместе с ССА создается еще одно формирование дезертиров — «Движение свободных офицеров», вооруженные группы которого немедленно обнаружились в крупном пригороде Хомса — Эр-Растане.
В ДОЛИНЕ ЭР-РАСТАНА
Расположенный на севере провинции Хомс Эр-Растан был также одним из первых городов, участвовавших в антиправительственных выступлениях в Сирии. В середине апреля 2011 года в нем и близлежащем населенном пункте Телльбиса начались крупные оппозиционные демонстрации. К августу 2011 года Эр-Растан становится одним из главных центров деятельности «Движения свободных офицеров»: контроль над городом берут несколько сотен мятежных солдат и офицеров сирийских вооруженных сил во главе с майором Абдель Рахманом Шейх Али (он пропадет без вести в октябре 2011 года после боев в Хомсе). Помимо дезертировавших военнослужащих, здесь на сторону мятежников перешли около 50 представителей местной ячейки правящей Партии арабского социалистического возрождения («Баас»).

Символично, кстати, что банда, сформировавшаяся в Эр-Растане, взяла себе название «Батальон Халида ибн аль-Валида». В дальнейшем многие радикальные группировки сирийской войны будут в своих названиях использовать имя военачальника и сподвижника пророка Мухаммеда.
Три попытки сирийской армии навести порядок в Эр-Растане (в июне и в сентябре 2011-го, а также в марте-апреле 2012 года) не привели к должным результатам. Начиная с лета 2011 года, город и его близлежащие окраины в основном находились в руках «Свободной сирийской армии» и «Движения свободных офицеров». Это позволило боевикам интенсифицировать действия на северной окраине Хомса и вести террористическую деятельность против представителей сирийского правительства и сотрудников органов безопасности, а также нападать на простых сирийцев. По сообщениям СМИ, в августе 2011 года боевики «Батальона Халида ибн аль-Валида» похитили и угрожали убить более 100 местных жителей алавитского вероисповедания. А в сентябре того же года появились сообщения о том, что боевики в Эр-Растане застрелили 15-летнего ребенка, которого безосновательно обвинили в шпионаже в пользу сирийских военнослужащих.

Причины, по которым Эр-Растан оказался ключевым центром сбора боевиков «Свободной сирийской армии», объясняются его важным стратегическим месторасположением. Населенный пункт фактически находится на стыке провинций Хомс и Хама, в долине реки Оронт, прямо на трассе М-5, ведущей из Дамаска в Алеппо. Обширная долина Эр-Растана, прилегающая к Хомсу с севера, позволяла боевикам и дезертирам из разрозненных подразделений скрытно и относительно безболезненно для себя совершать набеги на военные колонны и блокпосты сирийской армии.
УЛИЧНЫЕ БОИ
Накопив достаточно сил, осенью 2011 года антиправительственные силы начали активные боевые действия в Хомсе. К сентябрю боевики установили контроль над рядом кварталов в старой части города — их ключевым центром стал квартал Баб Амру, также время от времени имели место спорадические столкновения в кварталах Баб-ас-Себаа и Дейр-Баальба. Уже в октябре 2011 года противостояние выглядело как полноценные городские бои: в ответ на атаки на сирийских военнослужащих, правительственные силы вели огонь по позициям боевиков из артиллерии.

В ночь на 28 октября в районе Баб-ас-Себаа вспыхнули ожесточенные бои между ССА и правительственными силами. На следующий день столкновения перекинулись на Баб Амру и район Эль-Кусур. Во время уличных боев 28−29 октября в Баб-аль-Себаа было убито 17 сирийских солдат, в Баб Амру погибло 20 военнослужащих, еще 53 были ранены.

Ответом сирийской армии на развернувшиеся столкновения стала операция по зачистке и разминированию района Баб Амру (на тот момент в СМИ курсировала информация, что боевики ССА заложили несколько взрывных устройств по периметру района). 3 ноября в ходе зачистки квартала сирийская армия применяет против антиправительственных формирований бронетехнику. Несмотря на существенные повреждения, нанесенные боевиками ССА, и вывод нескольких машин из строя, к 8 ноября сводные механизированные части 11-й и 18-й танковых дивизий установили контроль над Баб Амру.
Впрочем, ненадолго: спустя месяц квартал вновь стал ареной городских боев. В декабре 2011 года корреспондент Sky News Стюарт Рамзи тайно пробрался на контролируемую боевиками территорию Хомса сквозь кордоны правительственных сил и подтвердил, что Баб Амру снова находится под контролем ССА. Вернувшиеся в квартал боевики, вышедшие во время зачистки в другие районы Хомса, установили свои собственные блокпосты вокруг центральной площади и проверяли людей на принадлежность к сирийской армии или проправительственному ополчению.

Кроме того, ССА не только вели атаки на правительственные подразделения, но и открыли плотный минометный огонь по мирным кварталам города в надежде спровоцировать сирийскую армию. В результате одного из таких инцидентов 11 января 2012 года при обстреле алавитского квартала Акрама погибли 8 и были ранены 25 человек — в числе погибших оказался французский репортер, сотрудник телеканала France 2 Жиль Жакье. К сожалению, западные СМИ и чиновники Пятой республики обвинили в убийстве журналиста сирийскую армию.
Закрывали глаза на Западе и на другие факты битвы за Хомс — в первую очередь те, которые могли представить в неудобном свете представителей вооруженной оппозиции. То, что боевики продолжали террористические действия против военнослужащих и гражданской администрации, крупные СМИ никак не освещали — зато рассказам о «преступлениях Асада» со слов боевиков ССА уделялись первые полосы газет и главное эфирное время на ТВ. К примеру, 28 ноября в квартале Бустан правительственные силы предотвратили крупный теракт, обезвредив бомбы у церкви Пресвятой Богородицы. А в ходе погромов в центре Хомса 14 декабря, боевики захватывали частные дома и полицейские посты. Ни об одном из этих случаев западные СМИ не рассказали.

В итоге, осада Хомса вызвала настоящий шквал обвинений в адрес сирийской армии со стороны западных правозащитников. Телеканал «Аль-Джазира», агентство «Аль-Арабия», Арабская служба BBC и другие зарубежные СМИ наперебой давали сообщения о «нечеловеческой жестокости» сирийских силовиков, которые вели огонь по «мирным демонстрантам». О том же факте, что «мирные демонстранты» владели стрелковым оружием разного калибра, гранатометами и даже минометами (в том числе и первыми кустарно изготовленными «шайтан-трубами»), а также разбирались во взрывчатке, либо не говорилось вовсе — либо рассказывалось как о «необходимой мере самообороны».
НАСТУПЛЕНИЕ ССА В ХОМСЕ
Несмотря на попытку деэскалировать насилие в Хомсе со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ), в январе 2012 ситуация в городе начала принимать крайне опасный оборот. 23 января представители командования Сирийской Арабской Армии сообщили журналистам, что боевики ССА взяли под контроль две трети города — при этом ежесуточные потери в стане сирийской армии составляли от 4 до 5 убитых и от 10 до 50 раненых солдат и сотрудников службы безопасности.
Осложнялась с каждым днем и ситуация в северных пригородах Хомса: 29 января 2012 года боевики вновь прорвались к Эр-Растану после неудачной попытки сирийкой армии укрепиться на этом рубеже. В результате плотных боестолкновений уже 5 февраля силы «Свободной сирийской армии» выбили подразделения правительственных сил из города, и следующие три месяца держали оборону у городских стен.

В этих условиях на улицах Хомса наблюдались массовые вспышки насилия и гражданские столкновения — как между сирийской армией и боевиками ССА, так и на низовом уровне, среди сторонников и противников действующей власти. Большой резонанс в СМИ получила ситуация в районе Кярм аз-Зейтун, когда оппозиционные активисты обвинили сторонников сирийского правительства в массовых убийствах. В итоге, к февралю 2012 года правительственные силы практически не контролировали ситуацию в Хомсе, что вынудило Дамаск начать антитеррористическую операцию по зачистке города.

В ночь с 3 на 4 февраля после того, как боевики напали на блокпост сирийских военнослужащих, в результате чего погибли до 10 солдат, правительственная армия подвергла позиции ССА массированному обстрелу, используя танки, вертолеты, артиллерию, ракеты и минометы. В ответ боевики развернули террористические атаки против инфраструктуры города и окрестностей — в частности, обстреливали ткацкую фабрику, нефтеперерабатывающий завод, подорвали магистральный нефтепровод на окраине Хомса и газопровод в районе Ас-Султания. Все эти акции были проведены для того, чтобы затормозить продвижение правительственных сил. В результате боевых действий инфраструктура города получила серьезные повреждения, во многих районах прекратились подача электричества и водоснабжение.
После продолжительных городских боев к 1 марта сирийская армия выбила боевиков из квартала Баб Амру, однако несколько очагов сопротивления еще оставалось в кварталах Аль-Хамидия, Иншшат, Басатин и Аль-Халидия, а также в сельскохозяйственных угодьях к западу от Хомса. Это и предопределило характер последующих боев за город, которые продлились до 2014 года: закрепившиеся на окраинах силы «Свободной сирийской армии» несколько раз прорывались в городские кварталы, контролируя до 30% застройки. После ответных действий правительственных войск боевики ненадолго отступали, после чего через месяц снова шли на прорыв.
ПРИГОРОДЫ В ОГНЕ
Пока основное внимание сирийских правительственных сил было обращено на сам город Хомс, боевики «Свободной сирийской армии» не теряли времени даром и прорывались в северные и южные пригороды, чтобы сковать подразделения правительственных сил и создать несколько коридоров снабжения для осажденных мятежников.

В феврале 2012 года начались ожесточенные бои в Кусейре — южном пригороде Хомса: через этот населенный пункт проходили маршруты контрабанды оружия из Ливана. Кроме того, через него в САР нелегальным образом попадали журналисты западных СМИ, которые освещали события гражданской войны в Сирии. 13 февраля боевики ССА захватили здание органов безопасности, убив 5 сотрудников военной разведки. После нападения боевики забаррикадировались в доме, поскольку в город начали стягивать бронетехнику от Хомса, плюс еще 400 солдат могли в любой момент нанести удар со стороны городской администрации.
После тяжелых уличных боев к 29 февраля ССА и сирийская армия контролировали по половине Кусейра. Боевики жаловались, что у них заканчиваются боеприпасы, поскольку из-за развертывания сирийской армии становилось все труднее доставать оружие из Ливана. После того, как в Хомсе ССА потеряла контроль над Баб Амру, сирийская армия перенаправила силы в Кусейр и развернула наступление на контролируемую боевиками половину города. Кроме того, поддержку наступающим силам оказывало ливанское движение «Хезболла», отряды которого следили за перемещениями боевиков ССА вдоль границы с Ливаном. Однако переломить ситуацию на фронте сирийской армии не удалось: к лету 2012 года большая часть Кусейра перешла под контроль боевиков. Тем не менее, бои вокруг города и вдоль основных дорог из него продолжались весь 2012 год.

Еще более тяжелая обстановка складывалась на севере провинции Хомс, где силы «Батальона Халида ибн аль-Валида» (к тому времени выросшего до «Бригады Халида ибн аль-Валида») вновь атаковали Эр-Растан и после серии наступательных операций взяли город штурмом к 14 мая 2012 года. Вместе с Эр-Растаном под полный контроль ССА перешел населенный пункт Телльбиса, из которого боевиков выбили в 2011 году, а также несколько малых населенных пунктов вдоль берега реки Оронт. Растянувшийся анклав боевиков в Эр-Растане фактически перекрыл сирийской армии прямое сообщение по трассе М-5, что осложнило логистику и снабжение правительственных сил.
Помимо основных двух направлений — севера и юга, перед сирийской армией в провинции Хомс стояла еще одна важная проблема — с западных окраин. С началом активных боевых действий в 2012 году разрозненные банды боевиков ССА и формирующихся исламистских группировок стали появляться в «долине христиан» Вади ан-Насыри, главной доминантой которой является памятник эпохи крестовых походов и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — замок госпитальеров Калъат аль-Хосн, в западном мире известный как Крак де Шевалье. В июле-августе 2012 года деревня Аль-Хосн, выстроенная вокруг замка, а также сам памятник архитектуры XII века попали под контроль «Свободной сирийской армии», в результате чего начались тяжелые бои за долину Вади ан-Насыри.
Таким образом, за 2012 год Хомс и его окраины оказались главным центром столкновений сирийской войны. Несмотря на то, что боевики ССА потеряли квартал Баб Амру, бои продолжились в других районах города — прежде всего, в Старом городе Хомса, а также в северной части городской агломерации. Попытки ввести режим прекращения огня, предусмотренный мирным планом Кофи Аннана по Сирии, ни к чему не привели: уже спустя два дня после провозглашения перемирия боевики обстреляли из гранатометов квартал Захра, после чего принялись вести беспокоящий огонь по мирным кварталам и блокпостам сирийской армии. Ответной реакцией правительственных сил стали артиллерийские обстрелы удерживаемой боевиками территории.
ПАДЕНИЕ «СТОЛИЦЫ РЕВОЛЮЦИИ»
В 2013 году силы «Свободной сирийской армии» существенно продвинулись в ходе боев за Хомс: за исключением Старого города и района Аль-Халидия, где прорывы боевиков успешно купировались силами САА, большая часть города оказалась под контролем антиправительственных сил. Сирийской армии пришлось провести три крупные наступательные операции — в январе, марте и июле 2013 года, чтобы переломить ситуацию. За это время боевые действия, продолжавшиеся в Хомсе, затронули значительную часть городской застройки, были выведены из строя системы подачи электроэнергии, воды и газа. Западные СМИ, которые продолжали освещать битву за Хомс с позиций антиправительственных группировок, сравнивали разрушения в городе с последствиями битвы за Сталинград.
Несколько попыток наступательных операций 2013 года давали лишь короткий успех на определенных направлениях, но в целом ход битвы переломить не могли. В начале марта правительственные силы начали штурм нескольких районов, контролируемых оппозицией, однако боевики, усиленные формированиями из Кусейра, отразили атаку сирийской армии. В середине марта силы ССА попытались отбить Баб Амру, но в том же месяце были вынуждены отступить. Более или менее закрепиться сирийским правительственным войскам удалось только летом 2013 года, когда в ходе ожесточенных боев был освобожден район Аль-Халидия.

Однако перелом в битве за Хомс обеспечила победа сирийской армии над боевиками в Кусейре. После года ожесточенных боев анклав ССА (и примкнувших к ним исламистов из «Ахрар аш-Шам») разросся от ливанской границы до южных окраин Хомса и стал ключевым местом снабжения всех сил оппозиции, удерживавших районы города.

Ситуация требовала активных действий — причем не только со стороны правительственных войск, но и со стороны «Хезболлы», которую беспокоило присутствие радикальных боевиков в анклаве вокруг Кусейра. Источники также отмечали, что инициатором наступления на анклав стал командир спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани (1957−2020).
На протяжении всего апреля 2013 года сирийские войска при поддержке «Хезболлы» методично зачищали все подступы к Кусейру. Предварительно необходимо было ограничить линию контроля боевиков на ливанской границе, а также отбросить силы ССА и «Ахрар аш-Шам» как можно дальше от Хомса. После ожесточенных боев на подступах к городу, 19 мая сирийская армия и «Хезболла» приступили непосредственно к штурму Кусейра. Уже на следующий день, благодаря наступлению широким фронтом, правительственным силам удалось взять под контроль восточную половину города.

Тем не менее, боевики намертво вцепились в оставшиеся районы Кусейра и не собирались сдаваться сирийской армии до тех пор, пока от остальных сил «Свободной сирийской армии» не пришла весть о том, что никто на выручку боевикам не придет. Пока главарь ССА, бывший сирийский генерал Салим Идрис призывал западных сторонников «вмешаться в ход битвы за Кусейр», 5 июня 2013 года сирийская армия получила полный контроль над городом. Остававшиеся в окружении боевики прорвались в соседние районы, потеряв более 500 убитыми и около 1000 ранеными.
Освобождение Кусейра предопределило итог всей битвы за Хомс. Оставшись без снабжения и средств к существованию, боевики ССА потеряли на этом направлении стратегическую инициативу и вынуждены были перейти к глухой обороне оставшихся 30% города. Постепенно отдельные бандгруппы начали сдаваться сирийским войскам — в обмен на беспрепятственный вывоз боевиков и их семей из Хомса. Членам незаконных вооруженных формирований разрешалось вывозить только личное стрелковое оружие: все тяжелое вооружение оставлялось в освобожденных районах.

Развязка наступила в мае 2014 года: оставшиеся силы боевиков обратились к сирийской армии с предложением о мирной сдаче позиций в обмен на вывоз в Эр-Растан. Официальный Дамаск и боевики заключили соглашение о прекращении огня и эвакуации, и уже 8 мая силы «Свободной сирийской армии» — 2 тысячи боевиков и их сторонников — покинули городские кварталы и были вывезены в населенные пункты Телльбиса, Эр-Растан и Ад-Дар аль-Кабира.
Битва за город Хомс продолжалась 1099 дней — 3 года и три дня. Однако еще долгое время боевики антиправительственных группировок сохраняли контроль над пригородами, в частности, над районом Аль-Ваир и окрестностями населенного пункта Эр-Растан. Это не давали покоя сирийской армии на протяжении очень долгого времени.
ИСХОД ИЗ АЛЬ-ВАИРА
Район Аль-Ваир, расположенный на северо-западе Хомса недалеко от комплекса зданий военной академии, удерживался бывшими солдатами САА, перешедшими на сторону оппозиции. Кроме того, в самом районе осталось около 40 тысяч мирных жителей, которые попали к боевикам в качестве «живого щита» — что осложнило штурм Аль-Ваира для подразделений Сирийской Арабской Армии уже на начальном этапе боевых действий в Хомсе.
Впервые район стал ареной ожесточенных боестолкновений в апреле 2012 года: после провала мирного плана Кофи Аннана по Сирии и продолжения перестрелок в Хомсе, сирийская армия безрезультатно попыталась продвинуться в Аль-Ваир, однако была остановлена на подступах к анклаву.

В целом, Аль-Ваир не был «горячим» фронтом битвы за Хомс, за исключением спорадических взаимных перестрелок. Однако после того, как в мае 2014 года боевики ССА оставили город, члены вооруженной оппозиции из северного района не вышли. Объяснялось это тогда условиями соглашения с сирийской армией, по которому вывод сил ССА из Аль-Ваира не предусматривался и был отложен на потом.

Несколько раз с боевиками из Аль-Ваира пытались договариваться. Так, в декабре 2015 года представители правительственных войск и ССА согласовали перемирие и полный переход района под контроль силовиков. Однако договоренности были сорваны боевиками, которые вновь активизировали боевые действия совместно с исламистами из «Джебхат ан-Нусры»*. В результате позиционных боев антиправительственные силы сорвали намеченный вывоз боевиков, однако потеряли несколько зданий на южной оконечности Аль-Ваира.

Итогом многочисленных переговоров, срывов и перестрелок в последнем анклаве Хомса стал окончательный вывод боевиков из Аль-Ваира, который проходил в несколько этапов с 13 по 27 марта 2017 года. Согласно договоренностям, район должны были покинуть от 8 до 16 тысяч человек, среди них — члены ССА и их семьи. Кроме того, 1150 повстанцев предпочли прекратить участие в конфликте, сдали оружие и урегулировали свой статус с сирийскими властями.
ЭР-РАСТАН.
В КОЛЬЦЕ ИСЛАМИСТОВ
Гораздо более интересные и показательные события происходили после освобождения Хомса в северном анклаве вокруг Эр-Растана. Оказавшись один на один с силами Сирийской Арабской Армии боевики ССА вынуждены были перейти к глухой обороне. Кроме того, по согласованию с сирийским правительством, в Эр-Растан были вывезены силы, удерживавшие до последнего Старый Хомс.
Деморализованные отряды «Свободной сирийской армии», потеряв стратегическую инициативу на фронте, постепенно начали радикализироваться, сливаясь с исламистскими бандгруппами, либо полностью в них превращаясь. В результате, уже к концу 2014 года «светская» часть антиправительственных сил в Эр-Растане уступила место радикальным исламистам. 29 ноября 2014 года сирийский активист Омар Джассим заявил, что город и его окрестности, сформировавшие печально известный «Растанский котел», уже занимают боевики «Джебхат ан-Нусры», выставившие свои блокпосты на въезд и выезд из Эр-Растана. Значительные позиции в районе также сохраняет группировка «Ахрар аш-Шам».

Аннексия анклава исламистами произошла на фоне общего междоусобного конфликта в стане вооруженной оппозиции — между «Ан-Нусрой» и коалицией группировок ССА «Сирийский революционный фронт» во главе с движением «Харакят аль-Хаззм». Стороны обвиняли друг друга в неудачном нападении на Идлиб (на тот момент подконтрольный сирийской армии) в октябре 2014 года, в результате которого исламисты понесли тяжелые потери. В результате четырехмесячного противостояния руководство «Харакят аль-Хаззм» заявило о самороспуске организации, а боевики перешли на сторону «Джебхат ан-Нусры».

В самом же Эр-Растане боевики примыкают не только к «Джебхат ан-Нусре», но и к другим исламистским бандформированиям — в том числе и к «Исламскому государству»*. В декабре 2014 года командир группировки «Лива Асуд аль-Ислам», базирующейся в Телльбисе, объявил, что присягает на верность Абу Бакру аль-Багдади. На этом история бандруппы де-факто завершилась: после того, как командование объявило о своем решении, 400 из 500 членов формирования вышли из ее состава и примкнули к «Джебхат ан-Нусре».

Еще одной группой боевиков Эр-Растана, которую подозревали в присяге на верность «Исламскому государству» (ИГ*), стала «Катибат Шухада аль-Байяда» (араб. «Батальон мучеников аль-Баяды»). Группировка была собрана из боевиков ССА, участвовавших в битве за Хомс, а во главе ее встал Абдул Басит ас-Сарут — бывшая молодая звезда сирийского футбола. Как сообщалось, в 2014 году Ас-Сарут вместе со своей группировкой принес присягу верности «Исламскому государству», находясь в осажденном правительственными войсками Хомсе. Однако порыв боевика в ИГ не оценили: присяга была признана «неполноценной», Абдул Басит ас-Сарут подвергся остракизму со стороны других бандформирований, вынужден был бежать в Турцию, а после — вступил в ряды группировки «Джейш аль-Изза».
ФРОНТ ПОДДЕРЖКИ
В 2015 и 2016 годах проблема «Растанского котла» для сирийской армии стояла крайне остро. На протяжении нескольких лет значительные силы ССА, «Джебхат ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам» неоднократно начинали боевые действия на границе провинций Хама и Хомс с тем, чтобы отвлечь внимание правительственных сил от других важных направлений. В частности, от битвы за Алеппо и зачистки подконтрольных боевикам территорий на севере Хамы, связанных с захваченной провинцией Идлиб.

16 августа 2015 года сводные отряды боевиков ССА и «Ан-Нусры» начали наступление на проправительственные силы в районе населенных пунктов Джибрин и Тиснин в долине Эр-Растан. В результате ожесточенных столкновений боевики захватили два блокпоста за пределами Тиснина, однако Сирийская Арабская Армия и отряды проправительственного ополчения контратаковали город и восстановили над ним контроль.

В октябре-ноябре 2015 года, на фоне начала военной операции России в Сирии, сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала операцию в районе Эр-Растана. Предполагалось разделить анклав надвое, тем самым принудив боевиков к капитуляции. Один из выступов «котла» был ликвидирован точечными ударами сирийской армии — при этом, как сообщали арабоязычные СМИ, в ходе этой операции был уничтожен полевой командир «Ахрар аш-Шам» Шейх Абу Ратиб, руководивший оперативной комнатой боевиков в Эр-Растане. Также, как отмечалось, в результате ударов ВКС РФ и ВВС Сирии был ликвидирован полевой командир «Лива ат-Таухид» Равад аль-Акса. Тем не менее, боевики удержали анклав за собой и отбросили наземные силы Сирийской Арабской Армии от Эр-Растана.

На фоне финальных этапов битвы за Алеппо боевики, засевшие в Эр-Растане, также попытались оттянуть внимание сирийских войск от стратегического направления. В августе 2016 года оперативная комната Северного Хомса — «Джебхат Фатх аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и несколько других группировок-осколков ССА объявила о старте кампании «Поддержка Алеппо» против правительственных сил. Ключевой целью боевиков в этой кампании стала теплоэлектростанция в населенном пункте Зара, которая является одной из крупнейших в Сирии. В результате боевых действий территория населенного пункта была захвачена боевиками «Ахрар аш-Шам», сама ТЭС была частично разрушена, следствием чего стали веерные отключения электроэнергии.

С 2017 года анклав в Эр-Растане начал держать круговую оборону, попутно удерживая в своих застенках сотни пленных солдат и значительную часть мирных жителей. Отдельные операции в окрестностях Эр-Растана, проводимые боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»*, показывали, что радикальные исламистские банды сохраняют влияние в анклаве. Дерзкие набеги на позиции сирийской армии не могли переломить ситуацию в регионе, однако больно били по правительственным силам: 22 февраля 2017 года, на фоне сложной ситуации в районе Пальмиры, силы ХТШ* атаковали правительственные позиции вдоль шоссе Хомс-Саламия с применением артиллерии и танков. 25 февраля в результате атаки смертника из Эр-Растана в Хомсе погибли 42 человека, в том числе — генерал Хасан Даабул, глава городского отделения военной разведки.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
Военное поражение «Исламского государства» в конце 2017 года высвободило значительные силы сирийской армии и позволило начать возвращение отдельных мелких и крупных анклавов вооруженной оппозиции в Центральной и Южной Сирии под контроль законной власти. На фоне операции «Дамасская сталь» по освобождению анклава в Восточной Гуте, антиправительственные группировки в «Растанском котле» стали приходить к мысли о необходимости сдачи района.

28 марта 2018 года боевики «Ахрар аш-Шам» и «Свободной сирийской армии», отряды которых дислоцировались на территории городов Эр-Растан, Аль-Хула и Эль-Ганто, выказали желание заключить перемирие с сирийским правительством. Представители Дамаска и российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили боевикам об обязательных условиях — конфискации оружия и техники, урегулировании правового статуса, установке сирийских флагов в указанных населенных пунктах, а также передаче военной полиции РФ и Сирии всех позиций на трассе между Хамой и Хомсом. Однако тогда договоренности были сорваны боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», которые в намеченные сроки сдачи произвели обстрелы опорных пунктов Сирийской Арабской Армии.

После провала попытки договориться с боевиками в Эр-Растане, сирийская армия отложила проблему анклава в долгий ящик — и вернулась к ней после завершения зачистки Восточной Гуты. 27 апреля 2018 года проправительственные активисты начали сообщать о том, что под Эр-Растан из Восточной Гуты передислоцируется спецподразделение «Силы Тигра» Сухейля аль-Хасана, в тот же день артиллерия САА открыла огонь по штабу «Хайят Тахрир аш-Шам», в результате которого погибли два полевых командира группировки. После прибытия подкрепления, сирийское правительство возобновило наступление на анклав, проводя артиллерийскую и воздушную операции.

Чтобы избежать ненужного кровопролития среди мирных жителей, в дело вновь вмешались представители ВС России. С 29 апреля по 2 мая делегация Центра по примирению враждующих сторон вела длительные переговоры с представителями от боевиков из Эр-Растана, в ходе которых силы вооруженной оппозиции все же согласились на мирную сдачу анклава. В обмен на вывоз в Идлиб или в районы, подконтрольные Турции, боевики потребовали лишь одно условие — что сопровождать автобусы будут подразделения российской военной полиции.
Начиная с 9 мая, боевики и их семьи начали партиями выходить из Эр-Растана: часть была отправлена в провинцию Идлиб, часть — в район деятельности протурецких группировок ССА в город Эль-Баб провинции Алеппо. По подсчетам источников, с момента начала эвакуации повстанцев провинцию Хомс покинуло около 19 тысяч человек, 65 поселений на севере провинции перешли под контроль сирийской армии. Процесс вывоза боевиков и их сторонников был завершен 16 мая 2018 года: в этот день над административными зданиями Эр-Растана были подняты флаги Сирийской Арабской Республики

Битва за Хомс окончилась победой сирийской армии. Однако лишь при непосредственном участии России были освобождены последние анклавы боевиков, которые не давали жителям Хомса спокойно жить даже после полного освобождения города.



«Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство» (ИГ), «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) — террористические группировки, запрещенные на территории Российской Федерации.







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