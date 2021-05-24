В 2015 и 2016 годах проблема «Растанского котла» для сирийской армии стояла крайне остро. На протяжении нескольких лет значительные силы ССА, «Джебхат ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам» неоднократно начинали боевые действия на границе провинций Хама и Хомс с тем, чтобы отвлечь внимание правительственных сил от других важных направлений. В частности, от битвы за Алеппо и зачистки подконтрольных боевикам территорий на севере Хамы, связанных с захваченной провинцией Идлиб.



16 августа 2015 года сводные отряды боевиков ССА и «Ан-Нусры» начали наступление на проправительственные силы в районе населенных пунктов Джибрин и Тиснин в долине Эр-Растан. В результате ожесточенных столкновений боевики захватили два блокпоста за пределами Тиснина, однако Сирийская Арабская Армия и отряды проправительственного ополчения контратаковали город и восстановили над ним контроль.



В октябре-ноябре 2015 года, на фоне начала военной операции России в Сирии, сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала операцию в районе Эр-Растана. Предполагалось разделить анклав надвое, тем самым принудив боевиков к капитуляции. Один из выступов «котла» был ликвидирован точечными ударами сирийской армии — при этом, как сообщали арабоязычные СМИ, в ходе этой операции был уничтожен полевой командир «Ахрар аш-Шам» Шейх Абу Ратиб, руководивший оперативной комнатой боевиков в Эр-Растане. Также, как отмечалось, в результате ударов ВКС РФ и ВВС Сирии был ликвидирован полевой командир «Лива ат-Таухид» Равад аль-Акса. Тем не менее, боевики удержали анклав за собой и отбросили наземные силы Сирийской Арабской Армии от Эр-Растана.



На фоне финальных этапов битвы за Алеппо боевики, засевшие в Эр-Растане, также попытались оттянуть внимание сирийских войск от стратегического направления. В августе 2016 года оперативная комната Северного Хомса — «Джебхат Фатх аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и несколько других группировок-осколков ССА объявила о старте кампании «Поддержка Алеппо» против правительственных сил. Ключевой целью боевиков в этой кампании стала теплоэлектростанция в населенном пункте Зара, которая является одной из крупнейших в Сирии. В результате боевых действий территория населенного пункта была захвачена боевиками «Ахрар аш-Шам», сама ТЭС была частично разрушена, следствием чего стали веерные отключения электроэнергии.



С 2017 года анклав в Эр-Растане начал держать круговую оборону, попутно удерживая в своих застенках сотни пленных солдат и значительную часть мирных жителей. Отдельные операции в окрестностях Эр-Растана, проводимые боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам»*, показывали, что радикальные исламистские банды сохраняют влияние в анклаве. Дерзкие набеги на позиции сирийской армии не могли переломить ситуацию в регионе, однако больно били по правительственным силам: 22 февраля 2017 года, на фоне сложной ситуации в районе Пальмиры, силы ХТШ* атаковали правительственные позиции вдоль шоссе Хомс-Саламия с применением артиллерии и танков. 25 февраля в результате атаки смертника из Эр-Растана в Хомсе погибли 42 человека, в том числе — генерал Хасан Даабул, глава городского отделения военной разведки.