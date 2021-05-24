Около 3,5 тыс. жителей Краснодара остались без света на несколько часов

Краснодар, 24 мая. Специалисты работают над восстановлением подачи электричества после аварийного отключения в центре города.

Аварийное отключение электричества произошло в центральном районе Краснодара, сообщает источник ФАН. Без света остались жители домов по улицам Красной, Комсомольской, Гимназической, Коммунаров, Красноармейской, имени Орджоникидзе и имени Гудимы. По данным единой дежурной диспетчерской службы, в зоне отключения оказались около 3,5 тыс. человек.

В настоящее время над восстановлением подачи электричества работают шесть специалистов и две единицы техники. Ориентировочно, ситуация будет налажена через 4–5 часов.

На выходных электричество отключали на нескольких улицах Читы, писал ФАН.