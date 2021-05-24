Операторы инвестплатформ стремятся получить доступ к рекламе

Москва, 24 мая. Новых возможностей для рекламы хотят добиться компании из сегмента инвестиций.

Сейчас в России действует закон «О рекламе», который запрещает рекламировать множество финансовых инструментов, с которыми работают инвестиционные площадки. Операторы таких компаний хотят реформировать законодательство. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Юристы при этом считают, что государство старается уберечь граждан с недостаточным уровнем финансовых знаний от участия в операциях с высокорисковыми активами, поэтому у инвестиционных компаний ограниченные возможности для рекламы своих продуктов.

Несмотря на это, в Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП) с не соглашаются с позицией и говорят о многомиллионных потерях для отрасли. Проект с корректировками закона уже подготовлен организацией. Представители ФАС сообщили, что не занимались рассмотрением дел по нарушению закона о рекламе. Центробанк заявил о готовности участвовать в дискуссии несмотря на то, что реклама находится вне юрисдикции регулятора.

Недавно аналитик из «Фридом Финанс» Валерий Емельянов поделился советом по инвестированию. Эксперт считает, что в данное время на рынке наблюдаются идеальные условия для покупки американских долларов.