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24 мая 16:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
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Операторы инвестплатформ стремятся получить доступ к рекламе

Экономика
Операторы инвестплатформ стремятся получить доступ к рекламе
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 24 мая. Новых возможностей для рекламы хотят добиться компании из сегмента инвестиций.

Сейчас в России действует закон «О рекламе», который запрещает рекламировать множество финансовых инструментов, с которыми работают инвестиционные площадки. Операторы таких компаний хотят реформировать законодательство. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Юристы при этом считают, что государство старается уберечь граждан с недостаточным уровнем финансовых знаний от участия в операциях с высокорисковыми активами, поэтому у инвестиционных компаний ограниченные возможности для рекламы своих продуктов.

Несмотря на это, в Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП) с не соглашаются с позицией и говорят о многомиллионных потерях для отрасли. Проект с корректировками закона уже подготовлен организацией. Представители ФАС сообщили, что не занимались рассмотрением дел по нарушению закона о рекламе. Центробанк заявил о готовности участвовать в дискуссии несмотря на то, что реклама находится вне юрисдикции регулятора.

Недавно аналитик из «Фридом Финанс» Валерий Емельянов поделился советом по инвестированию. Эксперт считает, что в данное время на рынке наблюдаются идеальные условия для покупки американских долларов.

реклама инвестиции инвестплатформы
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