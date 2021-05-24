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24 мая 17:46
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новостей
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
17:22
Общество
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Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»

Украина
Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»
instagram.com  /  @ Роман Протасевич

В Сети начали появляться интересные подробности из биографии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Например, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Подробнее — в материале ФАН.

Служил в «Азове»

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс, внезапно сел в Минске из-за информации о минировании. И во время проверки документов с данного самолета был снят Протасевич. Власти Белоруссии обвиняют его в экстремизме.

Еще в 2011 году Протасевич вступил в ряды молодежной радикально-националистической группировки «Молодой фронт». Он занимался разработкой стратегии и тактики молодежной структуры, организовывал протестные мероприятия, распространял агитационно-пропагандистскую атрибутику, вовлекал несовершеннолетних в активную протестную деятельность.

Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»
Федеральное агентство новостей  / Андрей Тюнников

Пожалуй, самым интересным пунктом в его биографии стало его участие в войне на территории Донбасса. В 2014 году он поехали принимать участие в боевых действиях. Там он познакомился с главой ультраправого «Национального Альянса» и активным участником Майдана Игорем Гузем. По его же предложению вступил в «Азов», где прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям.

Зимой 2015 года Протасевич стал замкомом связи 2-й ударно-штурмовой роты. Он всячески помогал «Азову» получить деньги от США и Польши.

Школа ненависти

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заметил, что Роман Протасевич был реальным солдатом войны, которую Запад ведет у границ России с ее влиянием. И, как становится понятно, это была не только информационная война, но и самая настоящая — против русских и пророссийски настроенных жителей Донбасса и других регионов Украины.

«Формирования, в которых действовал Протасевич, даже на Западе хорошо известны как откровенно неонацистские и отличающиеся своей жестокостью. Тем не менее это не стало никаким препятствием для того, чтобы взаимодействовать с западными официальными лицами и считающимися респектабельными фондами и политиками. Это в очередной раз показывает, насколько в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, Варшаве и многих других городах и странах пренебрегают репутацией своих подручных, когда речь заходит о необходимости работы против России», — пояснил Сергей Простаков.

Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»
Prt Scr youtube.com  /  Беларусь головного мозга

По его словам, на Украине Протасевич прошел своеобразную школу ненависти, которая затем реализовалась в информационной войне. Не секрет, что основанный им Telegram-канал работал не только на раздувание протестов внутри Белоруссии, но и на дискредитацию России в глазах белорусов.

«В связи с этим нельзя исключать того, что показания Протасевича и его связи будут интересны российским спецслужбам. Это касается и тех преступлений, что могли совершать украинские формирования против граждан РФ и в целом нашей страны, и его работы против интеграции Белоруссии и России. Протасевич вряд ли был посвящен в стратегические планы, но раскрыть некоторые детали функционирования антироссийской сети, куда входят и украинские боевики, и белорусские оппозиционеры, на оперативном уровне вполне способен», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

россия белоруссия украина протасевич
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