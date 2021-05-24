Прошел школу ненависти: как Протасевич участвовал в войне в Донбассе за «Азов»

В Сети начали появляться интересные подробности из биографии основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Например, он принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Подробнее — в материале ФАН.

Служил в «Азове»

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс, внезапно сел в Минске из-за информации о минировании. И во время проверки документов с данного самолета был снят Протасевич. Власти Белоруссии обвиняют его в экстремизме.

Еще в 2011 году Протасевич вступил в ряды молодежной радикально-националистической группировки «Молодой фронт». Он занимался разработкой стратегии и тактики молодежной структуры, организовывал протестные мероприятия, распространял агитационно-пропагандистскую атрибутику, вовлекал несовершеннолетних в активную протестную деятельность.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Пожалуй, самым интересным пунктом в его биографии стало его участие в войне на территории Донбасса. В 2014 году он поехали принимать участие в боевых действиях. Там он познакомился с главой ультраправого «Национального Альянса» и активным участником Майдана Игорем Гузем. По его же предложению вступил в «Азов», где прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям.

Зимой 2015 года Протасевич стал замкомом связи 2-й ударно-штурмовой роты. Он всячески помогал «Азову» получить деньги от США и Польши.

Школа ненависти

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков заметил, что Роман Протасевич был реальным солдатом войны, которую Запад ведет у границ России с ее влиянием. И, как становится понятно, это была не только информационная война, но и самая настоящая — против русских и пророссийски настроенных жителей Донбасса и других регионов Украины.

«Формирования, в которых действовал Протасевич, даже на Западе хорошо известны как откровенно неонацистские и отличающиеся своей жестокостью. Тем не менее это не стало никаким препятствием для того, чтобы взаимодействовать с западными официальными лицами и считающимися респектабельными фондами и политиками. Это в очередной раз показывает, насколько в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, Варшаве и многих других городах и странах пренебрегают репутацией своих подручных, когда речь заходит о необходимости работы против России», — пояснил Сергей Простаков.

Prt Scr youtube.com / Беларусь головного мозга

По его словам, на Украине Протасевич прошел своеобразную школу ненависти, которая затем реализовалась в информационной войне. Не секрет, что основанный им Telegram-канал работал не только на раздувание протестов внутри Белоруссии, но и на дискредитацию России в глазах белорусов.

«В связи с этим нельзя исключать того, что показания Протасевича и его связи будут интересны российским спецслужбам. Это касается и тех преступлений, что могли совершать украинские формирования против граждан РФ и в целом нашей страны, и его работы против интеграции Белоруссии и России. Протасевич вряд ли был посвящен в стратегические планы, но раскрыть некоторые детали функционирования антироссийской сети, куда входят и украинские боевики, и белорусские оппозиционеры, на оперативном уровне вполне способен», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.