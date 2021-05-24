Геймерам назвали предварительную дату выхода трейлера Far Cry 6

Париж, 24 мая. Геймерам рассказали, когда может появиться трейлер долгожданной игры Far Cry 6 от французского разработчика Ubisoft.

Как сообщили пользователи Reddit, информационные издания уже получили некоторые сведения об игре, но пока не могут их обнародовать. Ограничения должны быть сняты 28 мая в 20:15 по московскому времени. YouTube-блогер JoyRaptor, прославившийся благодаря играм Ubisoft, опубликовал видео на своем канале и рассказал, что 28 мая также является предварительной датой выхода геймплейного трейлера Far Cry 6.

Компания Rockstar Games ранее назвала дату выхода Grand Theft Auto V для консолей нового поколения. Релиз ждет обладателей приставок в ноябре.