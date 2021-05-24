Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей

Дети наиболее подвержены риску утопления. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН «Открытие купального сезона. Как избежать трагедии» заявил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД в городе Санкт-Петербурге Александр Зуев. Несмотря на то, что лето еще не наступило, дети на воде уже начали погибать, признался Зуев.

«За прошедшие две недели утонули 12-летняя девочка в пожарном водоеме и 15-летний паренек, которого до сих пор не нашли, хотя идет уже 10-й день поиска. Трагичные случаи происходят, наверное, во многом из-за пандемии: как только вышло солнце, люди идут к воде, начинают купаться в стихийных местах», — рассказал он.

Эксперт отметил, что прошлым летом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области утонули в общей сложности 35 человек. Это меньше, чем в предыдущие сезоны.

«Это официально зарегистрированные случаи. Бывают, что находят трупы, которые утонули в прошлые сезоны. В целом стало меньше тонуть людей. Все же граждане понимают, что вода не прощает ошибок, к тому же ведется профилактика, в том числе — профилактические беседы в школах», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Зуев посетовал на родителей, которые оставляют без присмотра своих несовершеннолетних детей у воды. Он настоятельно советует так не делать, потому что дети подвергаются наибольшему риску утопления.

«Дети не понимают всей опасности, родители должны рассказывать ребенку, как вести себя на воде. Многие же родители думают, что ничего страшного не произойдет, если ребенок поплещется без присмотра. Особенность детей заключается в том, что, когда идут резкие перепады температуры воды, у них может случиться асфиксическое утопление. Асфиксия — это удушье в результате попадания капель воды на ларингоузлы. Поэтому ни в коем случае маленьких детей нельзя оставлять без присмотра», — объяснил спасатель.

Ранее начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД города Санкт-Петербурга Александр Зуев рассказал, как не утонуть, если рядом нет никого, кто мог бы оказать помощь. Специалист рассказал, что существует несколько способов самоспасения, которые зависят от наличия или отсутствия волн.