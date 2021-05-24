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24 мая 16:17
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новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
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Экономика
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Общество
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Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей

Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
pixabay.com  / 

Дети наиболее подвержены риску утопления. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН «Открытие купального сезона. Как избежать трагедии» заявил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД в городе Санкт-Петербурге Александр Зуев. Несмотря на то, что лето еще не наступило, дети на воде уже начали погибать, признался Зуев.

«За прошедшие две недели утонули 12-летняя девочка в пожарном водоеме и 15-летний паренек, которого до сих пор не нашли, хотя идет уже 10-й день поиска. Трагичные случаи происходят, наверное, во многом из-за пандемии: как только вышло солнце, люди идут к воде, начинают купаться в стихийных местах», — рассказал он.

Эксперт отметил, что прошлым летом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области утонули в общей сложности 35 человек. Это меньше, чем в предыдущие сезоны.

«Это официально зарегистрированные случаи. Бывают, что находят трупы, которые утонули в прошлые сезоны. В целом стало меньше тонуть людей. Все же граждане понимают, что вода не прощает ошибок, к тому же ведется профилактика, в том числе — профилактические беседы в школах», — сказал он.

Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

Зуев посетовал на родителей, которые оставляют без присмотра своих несовершеннолетних детей у воды. Он настоятельно советует так не делать, потому что дети подвергаются наибольшему риску утопления.

«Дети не понимают всей опасности, родители должны рассказывать ребенку, как вести себя на воде. Многие же родители думают, что ничего страшного не произойдет, если ребенок поплещется без присмотра. Особенность детей заключается в том, что, когда идут резкие перепады температуры воды, у них может случиться асфиксическое утопление. Асфиксия — это удушье в результате попадания капель воды на ларингоузлы. Поэтому ни в коем случае маленьких детей нельзя оставлять без присмотра», — объяснил спасатель.

Ранее начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД города Санкт-Петербурга Александр Зуев рассказал, как не утонуть, если рядом нет никого, кто мог бы оказать помощь. Специалист рассказал, что существует несколько способов самоспасения, которые зависят от наличия или отсутствия волн.

дети безопасность вода лето купальный сезон безопасность на воде
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