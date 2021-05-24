Протасевич вместе с подругой прилетели в Грецию на отдых

Минск, 24 мая. Задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич летел вместе с девушкой в Вильнюс после отдыха на Крите.

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске накануне, две недели назад прилетел в Грецию вместе с девушкой, сообщает источник ФАН. Сначала мужчина хотел встретиться в Афинах со Светланой Тихановской, а затем отдохнуть с подругой на Крите.

После отдыха пара направилась в Вильнюс, где девушка учится на магистратуре Европейского государственного университета. Во время полета лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Взрывного устройства на борту не оказалось, а Протасевич и его подруга, имеющая российское гражданство, были задержаны.

Родители россиянки уже прибыли в Минск и встретились с генконсулом РФ, писал ФАН.