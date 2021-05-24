Снимок пропавшей принцессы Латифы заметили в Instagram

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 16:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
Все новости
24 мая 16:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:17
Общество
«Купаться запрещено!»: как действовать, если спасение — дело рук утопающих
16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
Все новости

Снимок пропавшей принцессы Латифы заметили в Instagram

Общество
Снимок пропавшей принцессы Латифы заметили в Instagram
wikipedia.org  /  Tiina Jauhiainen / CC BY-SA 4.0

Дубай, 24 мая. Дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума принцессу Латифу, которую предположительно удерживают взаперти, заметили на фото в соцсети.

Принцесса Латифа пропала из вида почти три года назад после попытки вырваться из-под контроля отца и сбежать из Дубая. В 2018 году девушка хотела переплыть Индийский океан на яхте, но ее задержали и вернули в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В феврале 2021 года в распоряжение группы BBC поступила видеозапись, на которой Латифа рассказывает, что ее держат взаперти на вилле с зарешеченными окнами. Дочь эмира Дубая отметила, что опасается за свою жизнь. Власти ОАЭ при этом отвергают обвинения принцессы.

Пропавшая Латифа предположительно попала на фото, опубликованные в Instagram-аккаунте женщины по имени Шионед Тейлор. Она выложила снимок, на котором сидит с подругами возле кинотеатра в одном из торговых центров Дубая. На заднем плане видна афиша фильма, вышедшего в ОАЭ 13 мая.

Как пишет The Guardian, снимок появился после требования ООН предоставить доказательства, что дочь эмира жива. Через несколько дней после публикации первой фотографии Тейлор выложила еще один снимок, написав, что он был сделан во время ее ужина с Латифой.

В Дубае ранее отметили рост цен на недвижимость. По данным аналитиков, стоимость поднялась на фоне повышенного спроса.

дубай принцесса Латифа
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 278518 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 97963 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 96486 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 78435 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 71700 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Все новости / Общество / Снимок пропавшей принцессы Латифы заметили в Instagram
Рейтинг@Mail.ru