Снимок пропавшей принцессы Латифы заметили в Instagram

Дубай, 24 мая. Дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума принцессу Латифу, которую предположительно удерживают взаперти, заметили на фото в соцсети.

Принцесса Латифа пропала из вида почти три года назад после попытки вырваться из-под контроля отца и сбежать из Дубая. В 2018 году девушка хотела переплыть Индийский океан на яхте, но ее задержали и вернули в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В феврале 2021 года в распоряжение группы BBC поступила видеозапись, на которой Латифа рассказывает, что ее держат взаперти на вилле с зарешеченными окнами. Дочь эмира Дубая отметила, что опасается за свою жизнь. Власти ОАЭ при этом отвергают обвинения принцессы.

Пропавшая Латифа предположительно попала на фото, опубликованные в Instagram-аккаунте женщины по имени Шионед Тейлор. Она выложила снимок, на котором сидит с подругами возле кинотеатра в одном из торговых центров Дубая. На заднем плане видна афиша фильма, вышедшего в ОАЭ 13 мая.

Как пишет The Guardian, снимок появился после требования ООН предоставить доказательства, что дочь эмира жива. Через несколько дней после публикации первой фотографии Тейлор выложила еще один снимок, написав, что он был сделан во время ее ужина с Латифой.

В Дубае ранее отметили рост цен на недвижимость. По данным аналитиков, стоимость поднялась на фоне повышенного спроса.