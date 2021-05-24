Специалисты российского банка оценили перспективы рубля

Москва, 24 мая. Представители «Росбанка» считают, что российская валюта продолжит курс на усиление.

Согласно прогнозам аналитиков «Росбанка», национальная валюта будет набирать обороты и дальше, а в течение недели укрепится около позиции в 73 единицы за доллар. Об этом пишет ProFinance.

Среди факторов, влияющих на позитивный рублевый тренд, эксперты называют уменьшение внешнеполитической напряженности, а также поддержку факторов внутренней экономики. Так, положительно воздействует на рубль налоговый майский период, а также близящиеся выплаты дивидендов и политика Минфина по приобретению валюты.

Помимо этого, в «Росбанке» отметили рост цен на энергоносители и поведение Центробанка. Актуальный счет в апреле вырос на 11,3 млрд долларов, достигнув 28,1 млрд с января 2021 года. В основе роста — экспорт нефти и газа. Аналитики считают, что вышеуказанное создает предпосылки для дальнейшей стабилизации национальной валюты.

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