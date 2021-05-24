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24 мая 16:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
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Специалисты российского банка оценили перспективы рубля

Экономика
Специалисты российского банка оценили перспективы рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 мая. Представители «Росбанка» считают, что российская валюта продолжит курс на усиление.

Согласно прогнозам аналитиков «Росбанка», национальная валюта будет набирать обороты и дальше, а в течение недели укрепится около позиции в 73 единицы за доллар. Об этом пишет ProFinance.

Среди факторов, влияющих на позитивный рублевый тренд, эксперты называют уменьшение внешнеполитической напряженности, а также поддержку факторов внутренней экономики. Так, положительно воздействует на рубль налоговый майский период, а также близящиеся выплаты дивидендов и политика Минфина по приобретению валюты.

Помимо этого, в «Росбанке» отметили рост цен на энергоносители и поведение Центробанка. Актуальный счет в апреле вырос на 11,3 млрд долларов, достигнув 28,1 млрд с января 2021 года. В основе роста — экспорт нефти и газа. Аналитики считают, что вышеуказанное создает предпосылки для дальнейшей стабилизации национальной валюты.

Финэксперт Александр Купцикевич недавно поделился своей рекомендацией по совершению инвестиций. Он рассказал, почему сейчас стоит воспользоваться рублевыми вкладами.

прогноз курс рубля росбанк
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Все новости / Экономика / Специалисты российского банка оценили перспективы рубля
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