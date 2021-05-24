Литва призвала свои авиакомпании избегать воздушное пространство Белоруссии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 16:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
Все новости
24 мая 16:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
Все новости

Литва призвала свои авиакомпании избегать воздушное пространство Белоруссии

  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:29
Общество
Литва призвала свои авиакомпании избегать воздушное пространство Белоруссии
pixabay.com

Вильнюс, 24 мая. Литовским авиакомпаниям следует избегать воздушное пространство Белоруссии, заявили в министерстве транспорта республики.

Воздушные судна, летящие через Белоруссию, не смогут использовать аэропорты Литвы с 03:00 25 мая. В минувшее воскресенье пассажирский борт, следующий из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже выяснилось, что такая информация не соответствует действительности.

Создана специальная комиссия, которая расследует этот инцидент. Она заработала при департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

белоруссия литва самолеты
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 278518 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 97963 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 96486 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 78435 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 71700 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Все новости / Общество / Литва призвала свои авиакомпании избегать воздушное пространство Белоруссии
Рейтинг@Mail.ru