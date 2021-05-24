Литва призвала свои авиакомпании избегать воздушное пространство Белоруссии

Вильнюс, 24 мая. Литовским авиакомпаниям следует избегать воздушное пространство Белоруссии, заявили в министерстве транспорта республики.

Воздушные судна, летящие через Белоруссию, не смогут использовать аэропорты Литвы с 03:00 25 мая. В минувшее воскресенье пассажирский борт, следующий из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже выяснилось, что такая информация не соответствует действительности.

Создана специальная комиссия, которая расследует этот инцидент. Она заработала при департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.