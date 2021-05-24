Сергей Лавров прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

Москва, 24 мая. Ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии должна оцениваться с учетом всей имеющейся информации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Авиалайнер совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолета. На его борту находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого позже задержали белорусские силовики.

Сергей Лавров сообщил, что российская сторона выступает за оценку этой ситуации на основе всех имеющихся материалов, а не сгоряча. Об этом дипломат сказал на пресс-конференции.

Как стало известно ранее, комиссия по расследованию инцидента с самолетом Ryanair начнет работу в Белоруссии.