В Роскосмосе назвали стоимость полета российских космонавтов на Луну

Москва, 24 мая. Доставка российских космонавтов на Луну с помощью ракеты «Ангара» будет стоить 400 миллиардов рублей. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

По его словам, для осуществления подобной миссии необходимо завершить работу над водородной версией «Ангары». Кроме того, потребуется создание нового орбитального буксира.

Ре также добавил, что реализация этой миссии с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» обойдется в 1,7 триллиона рублей. При этом 900 миллиардов рублей будут потрачены на разработку вспомогательных кораблей, лунного модуля, луноходов, скафандров и другого оборудования.