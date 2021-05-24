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24 мая 16:17
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16:16
Экономика
Семьи с детьми получили право на строительство дома с льготной ипотекой
16:15
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Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
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В Роскосмосе назвали стоимость полета российских космонавтов на Луну

  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:19
Технологии
В Роскосмосе назвали стоимость полета российских космонавтов на Луну
pixabay.com  /  pm4gis

Москва, 24 мая. Доставка российских космонавтов на Луну с помощью ракеты «Ангара» будет стоить 400 миллиардов рублей. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

По его словам, для осуществления подобной миссии необходимо завершить работу над водородной версией «Ангары». Кроме того, потребуется создание нового орбитального буксира.

Ре также добавил, что реализация этой миссии с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» обойдется в 1,7 триллиона рублей. При этом 900 миллиардов рублей будут потрачены на разработку вспомогательных кораблей, лунного модуля, луноходов, скафандров и другого оборудования.

россия луна роскосмос
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Все новости / Технологии / В Роскосмосе назвали стоимость полета российских космонавтов на Луну
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