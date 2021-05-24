Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая. По официальной версии белорусских властей, причиной этого стала информация о наличии на борту взрывного устройства. Среди пассажиров рейса по стечению обстоятельств оказался некто Роман Протасевич — главный редактор оппозиционных Telegram-каналов Nexta и Nexta Life, известных своей информационной поддержкой и координацией действий участников массовых беспорядков в столице Белоруссии.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке разбирается в парадоксальной реакции европейских и американских политиков на рядовые для любого государства действия белорусских спецслужб.

Сразу оговорюсь: единственная сторона, которую я занимаю в этой истории — сторона закона. Поэтому постараюсь быть беспристрастным. Сухие факты, о которых мы все знаем, таковы: в момент нахождения воздушного судна над территорией Белоруссии, его командиру поступила информация о том, что самолет заминирован. Командир, в соответствии со всеми правилами безопасности и рекомендациями службы организации воздушного движения, принял решение садиться в аэропорту Минска. После благополучного приземления и проверки самолета на наличие взрывного устройства, рейс продолжился, а по факту ложного сообщения о минировании соответствующие службы Белоруссии завели уголовное дело.

Казалось бы, про инцидент можно забыть… Однако есть одно «но», благодаря которому в рядах европейских «разносчиков демократии», что называется, взбурлило: на злосчастном борту оказался один из их соратников — Роман Протасевич, объявленный Минском в розыск за — будем уж называть вещи своими именами — антигосударственную деятельность.

Самая популярная «либеральная» версия случившегося такова: «кровавый» Лукашенко, желая удержаться у власти и зная, каким рейсом полетит из Греции в Литву светлоликий ангел оппозиции Рома, приказывает своему КГБ разработать коварный план. Сатрапы, недолго думая, дожидаются, пока лайнер окажется в воздушном пространстве «последней диктатуры Европы», звонят в диспетчерскую службу и в штаб ВВС. Первая — сообщает КВСу о бомбе, второй — поднимает в воздух истребитель, который, в случае неповиновения экипажа, должен сбить пассажирский самолет к псам собачьим! Дело в шляпе! Командир под напором обстоятельств в виде МиГа-29, решает садиться в Минске, где борца за «красно-белое счастье Беларуси» берут под белы рученьки и сразу везут на расстрел.

instagram.com / @ Роман Протасевич

Что ж… Давайте на минутку попробуем принять такой сценарий за истину. Принять — и ужаснуться тому, какие бездны «это другого» перед нами разверзнутся! Тут и случай с боливийским президентом Хуаном Эво Моралесом, и арест в Таиланде Виктора Бута, и литовский узник Юрий Мель, и выходка СБУ в октябре 2016-го…

Инцидентам подобного рода несть числа! И что характерно, во всех случаях все, кто арестовывал граждан иностранных государств на территории третьих или своих собственных стран, насильно сажал самолеты и выдавал прочие подобные информационные поводы — все действовали в соответствии со своими внутренними законодательствами и никаких негативных реакций это ни у кого не вызывало. Но стоило только их примеру последовать неугодному президенту неугодной страны — раздался мировой вопль, и по Белоруссии был открыт огонь из всех политических и медиа орудий!

Произошедшее уже поспешили осудить США, Польша, Франция, Чехия. Разумеется, загремела кастрюлями Украина — куда ж нынче во Вселенной без ее мнения…

На голову Александра Лукашенко грозит обрушить неисчислимые санкции аж целый президент Литвы Гитанас Науседа, требуя (!) немедленно (!) освободить Протасевича и грозя «ответкой» своих союзников по ЕС и НАТО.

Над Белоруссией больше не будут летать самолеты латвийской авиакомпании AirBaltic!

Начальник всех британских дипломатов Доминик Рааб назвал этот случай «неслыханным» (вот тут стало особенно трогательно), его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан квалифицировал посадку в Минске, как «угон», а их общий шеф Энтони Блинкен поведал о «шокирующем акте режима, поставившим под угрозу жизни 120 пассажиров».

Нет, я всех этих страдальцев по «невинной жертве» где-то даже понимаю: арестовали молодого, прогрессивного человека, который всеми силами боролся за процветание — в его понимании, конечно — Родины, а тут такое… Но, во первых: с чего этот «молодой и прогрессивный» взял, что можно спокойно играть во взрослые игры, направленные на разрушение государства, а это государство не будет также по-взрослому себя защищать? И во-вторых: а все ли детали биографии этого «игруна» вы учли, господа сочувствующие? Как вам такое, например?

«Летом 2014 года Роман Протасевич выехал на Украину для участия в боевых действиях в Донбассе на стороне сил АТО. На Украине познакомился с главой ультраправого «Национального Альянса» и активным участником Майдана Игорем Гузем. По предложению Гузя Протасевич вступил в неонацистский батальон «Азов», где прошел спецподготовку по рукопашному бою, стрельбе из огнестрельного оружия, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе. Зимой 2015 года дослужился до заместителя командира связи 2-ой ударно-штурмовой роты. Содействовал получению польского и американского финансирования на нужды «Азова».

После этого абсолютно нелишним будет и процитировать слова конгрессмена от Демократической партии США Джона Коньерса, сказанные им в ответ на принятие поправок, запрещающих оказывать военную помощь украинскому «добровольческому батальону».

«Я благодарен Палате представителей за то, что она единогласно приняла мои поправки, гарантировав тем самым, что наши военные не будут тренировать вызывающий отвращение неонацистский батальон «Азов».

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Продолжать рассказ о том, как еще воспринимается карательное подразделение, где служил ваш подзащитный, мистеры Блинкен и Рааб, понас Науседа, мсье Жан-Ив Ле Дриан? Пожалуйста!

11 августа 2014 года в лондонской Telegraph вышла статья Тома Парфитта «Украинский кризис: неонацистская бригада сражается с пророссийскими сепаратистами». Цитирую автора:

«Члены «Азова» несут на своем знамени нацистский «Волчий крюк» и бойцы батальона открыто исповедуют превосходство белой расы или являются антисемитами. Правительство Украины не склонно каяться за то, что оно использует неонацистов».

Думаю, этого достаточно… Так за кого вы заступаетесь? Только честно… Неужели заварить в Белоруссии очередную кровавую кашу, подобную ливийской, украинской или иракской — настолько важная для вас цель, что ради ее достижения вы готовы поддержать любого подонка? В этом случае мне остается только напомнить о том, кем для вас стали выпестованные вами же для борьбы с СССР афганские моджахеды. Надеюсь, я провел понятные параллели?

Что еще сказать про действия КГБ Белоруссии? Можно сказать, что с этим, как выяснилось, не только «шатателем режима», но и банальным неонацистом, минская спецслужба поступила вполне гуманно. По крайней мере, его ждет суд и официальный приговор. Израильские коллеги белорусов, например, в подобных случаях гораздо менее щепетильны — врагов государства они просто убивают без всяких судов и оглядок на мнения «международного сообщества». И ничего, небо на землю не падает…

В заключение хочется обратиться к самому Александру Григорьевичу Лукашенко. Товарищ президент! Я надеюсь, что международная реакция на ваши абсолютно законные действия все-таки поможет вам принять окончательное решение, касательное политики «многовекторности», которую все последнее время старалась проводить Республика Беларусь. В имеющейся ныне действительности невозможно быть «хорошим парнем» для всех. Особенно для тех, кто желает уничтожения вашей страны по хорошо всем известным сценариям.