Москва связалась с отцом задержанной при посадке лайнера в Минске россиянки

Минск, 24 мая. МИД РФ запросил консульский доступ к россиянке, задержанной в минском аэропорту, связавшись с отцом девушки.

Российская сторона запросила консульский доступ к девушке, которая была задержана при экстренной посадке ирландского лайнера в аэропорту Минска, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва находится на связи с отцом гражданки.

Самолет приземлился из-за сообщения о минировании 23 мая, однако взрывное устройство на борту обнаружено не было. Белорусские силовики задержали двух пассажиров лайнера — основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку с российским гражданством.

МИД РФ отреагировал на «шокирующую» реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске, писал ФАН.