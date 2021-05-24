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24 мая 16:16
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новостей
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
15:53
Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
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Около 1,5 тысячи многоквартирных домов возвели по схеме эскроу-счетов в РФ

Экономика
Около 1,5 тысячи многоквартирных домов возвели по схеме эскроу-счетов в РФ
pixabay.com

Москва, 24 мая. Построено и введено в эксплуатацию с применением эскроу-счетов в рамках проектного финансирования 1,5 тыс. многоквартирных домов на 180 тысяч жилых помещений.

Соответствующими данными поделилась пресс-служба «Дом.РФ». По системе счетов эскроу построено и введено в эксплуатацию 1,5 тысячи многоквартирной недвижимости на 180 тысяч жилых помещений общей площадью 8,9 млн квадратных метров с 2019 года. В настоящее время по схеме дополнительно возводятся 5,5 тысячи объектов на 1,2 млн квартир размером 57,8 млн квадратных метров, передает ТАСС.

Большинство недвижимости с эскроу построено в Московской области. Показатель составляет 15,3 тысячи квартир в 54 домах. Далее следуют Республика Татарстан (8,6 тысячи помещений в 68 домах) и Краснодарский край (8,3 тысячи в 83 домах). В Челябинской и Воронежской областях значение находится на уровне восьми тысяч квартир в 82 домах и 7,9 тысячи в 48 домах соответственно.

Специалисты ранее оценили тенденции на российском рынке жилья и поделились советом, как действовать текущим летом. По мнению экспертов, несколько ключевых событий могут значительно повлиять на стоимость.

строительство недвижимость эскроу-счета
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Все новости / Экономика / Около 1,5 тысячи многоквартирных домов возвели по схеме эскроу-счетов в РФ
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