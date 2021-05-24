Около 1,5 тысячи многоквартирных домов возвели по схеме эскроу-счетов в РФ

Москва, 24 мая. Построено и введено в эксплуатацию с применением эскроу-счетов в рамках проектного финансирования 1,5 тыс. многоквартирных домов на 180 тысяч жилых помещений.

Соответствующими данными поделилась пресс-служба «Дом.РФ». По системе счетов эскроу построено и введено в эксплуатацию 1,5 тысячи многоквартирной недвижимости на 180 тысяч жилых помещений общей площадью 8,9 млн квадратных метров с 2019 года. В настоящее время по схеме дополнительно возводятся 5,5 тысячи объектов на 1,2 млн квартир размером 57,8 млн квадратных метров, передает ТАСС.

Большинство недвижимости с эскроу построено в Московской области. Показатель составляет 15,3 тысячи квартир в 54 домах. Далее следуют Республика Татарстан (8,6 тысячи помещений в 68 домах) и Краснодарский край (8,3 тысячи в 83 домах). В Челябинской и Воронежской областях значение находится на уровне восьми тысяч квартир в 82 домах и 7,9 тысячи в 48 домах соответственно.

Специалисты ранее оценили тенденции на российском рынке жилья и поделились советом, как действовать текущим летом. По мнению экспертов, несколько ключевых событий могут значительно повлиять на стоимость.