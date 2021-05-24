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24 мая 16:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
15:53
Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
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IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева

Общество
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Prt Scr twitter.com  /  @pr0tez

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «слили» собственные работодатели. Такую точку зрения в разговоре с ФАН выразил IT-эксперт Марат Усманович.

Автор Дзен-канала «Умный татарин», программист, специалист по созданию и продвижению сайтов обратил внимание, что любой человек, понимающий, что такое интернет, ни на секунду не поверит, будто простой белорусский парень, появившийся из ниоткуда, своими силами создал блог, у которого в кратчайшие сроки количество подписчиков выросло под миллион.

«В интервью Протасевича Дудю зрителю сообщается, что в редакции Nexta работают два-три человека. Как могут два-три человека выдавать в минуту около ста сообщений? При том что их руководитель явно не обременен интеллектом? Нас хотят убедить, что «журналист», который не может связать двух слов, создал новостной канал с количеством просмотров поста в несколько сотен тысяч?» — задал риторический вопрос специалист по созданию и продвижению сайтов.

Он подчеркнул, что Протасевич не годится даже на роль управляющего, так как управляющий должен понимать хоть что-то в работе компании, которой руководит. Канал Nexta создали и обслуживают специалисты высокого уровня, судя по всему — профессионалы западных спецслужб. Продвижение канала на таком уровне стоит больших денег.

«Марк Цукерберг, создавший крупнейшую в мире сеть Facebook, потратил на нее сотни миллионов долларов. Он был известен до запуска проекта. Создатель Microsoft Билл Гейтс — специалист высочайшего класса, но и ему помогли со стартом: он не скрывает, что родился в семье миллионера. И только не известный никому Протасевич вдруг взял и слепил канал стоимостью в миллионы долларов «на коленке», — с сарказмом высказался Усманович.

IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Prt Scr youtube.com  /  Беларусь головного мозга

Собеседник ФАН выразил уверенность, что Роман Протасевич — «зицпредседатель», то есть назначенный на роль фронтмена человек, не представляющий для своих хозяев из западных спецслужб никакой ценности. Даже сленг этого человека — «lol», «кек» — говорит о его крайне низком интеллекте.

«Если бы Протасевич был мозгом проекта, его бы берегли. Организацию Nexta разместили на территории Польши в особняке под усиленной охраной. А глупого Протасевича, когда он стал не нужен, слили. Западу нужны поводы для скандалов и введения санкций. Периодически они поставляют использованный материал своим оппонентам, который выставляют «жертвами режима» и «узниками совести», типа Навального», — заключил эксперт.

Марат Усманович отметил, что западные СМИ стали выкладывать в информационное пространство статьи про «бедного Протасевича, угодившего в лапы картофельному диктатору», когда рейс только развернули в воздухе для посадки в Минске. Откуда такая осведомленность и скорость? Очевидно, что заготовки публикаций были написаны заранее. Все, включая звонок о «бомбе» на борту самолета, было спланировано и отработано хозяевами Протасевича, находящимися в Вашингтоне и Лондоне. Его пустили в утиль для пользы дела, заключил эксперт.

Напомним, 23 мая основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, летевший рейсом авиакомпании Ryanair в Вильнюс, после вынужденной посадки самолета в аэропорту Минска был задержан правоохранительными органами.

белоруссия nexta it-эксперт роман протасевич
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Все новости / Общество / IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
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