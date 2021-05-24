IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «слили» собственные работодатели. Такую точку зрения в разговоре с ФАН выразил IT-эксперт Марат Усманович.

Автор Дзен-канала «Умный татарин», программист, специалист по созданию и продвижению сайтов обратил внимание, что любой человек, понимающий, что такое интернет, ни на секунду не поверит, будто простой белорусский парень, появившийся из ниоткуда, своими силами создал блог, у которого в кратчайшие сроки количество подписчиков выросло под миллион.

«В интервью Протасевича Дудю зрителю сообщается, что в редакции Nexta работают два-три человека. Как могут два-три человека выдавать в минуту около ста сообщений? При том что их руководитель явно не обременен интеллектом? Нас хотят убедить, что «журналист», который не может связать двух слов, создал новостной канал с количеством просмотров поста в несколько сотен тысяч?» — задал риторический вопрос специалист по созданию и продвижению сайтов.

Он подчеркнул, что Протасевич не годится даже на роль управляющего, так как управляющий должен понимать хоть что-то в работе компании, которой руководит. Канал Nexta создали и обслуживают специалисты высокого уровня, судя по всему — профессионалы западных спецслужб. Продвижение канала на таком уровне стоит больших денег.

«Марк Цукерберг, создавший крупнейшую в мире сеть Facebook, потратил на нее сотни миллионов долларов. Он был известен до запуска проекта. Создатель Microsoft Билл Гейтс — специалист высочайшего класса, но и ему помогли со стартом: он не скрывает, что родился в семье миллионера. И только не известный никому Протасевич вдруг взял и слепил канал стоимостью в миллионы долларов «на коленке», — с сарказмом высказался Усманович.

Prt Scr youtube.com / Беларусь головного мозга

Собеседник ФАН выразил уверенность, что Роман Протасевич — «зицпредседатель», то есть назначенный на роль фронтмена человек, не представляющий для своих хозяев из западных спецслужб никакой ценности. Даже сленг этого человека — «lol», «кек» — говорит о его крайне низком интеллекте.

«Если бы Протасевич был мозгом проекта, его бы берегли. Организацию Nexta разместили на территории Польши в особняке под усиленной охраной. А глупого Протасевича, когда он стал не нужен, слили. Западу нужны поводы для скандалов и введения санкций. Периодически они поставляют использованный материал своим оппонентам, который выставляют «жертвами режима» и «узниками совести», типа Навального», — заключил эксперт.

Марат Усманович отметил, что западные СМИ стали выкладывать в информационное пространство статьи про «бедного Протасевича, угодившего в лапы картофельному диктатору», когда рейс только развернули в воздухе для посадки в Минске. Откуда такая осведомленность и скорость? Очевидно, что заготовки публикаций были написаны заранее. Все, включая звонок о «бомбе» на борту самолета, было спланировано и отработано хозяевами Протасевича, находящимися в Вашингтоне и Лондоне. Его пустили в утиль для пользы дела, заключил эксперт.

Напомним, 23 мая основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, летевший рейсом авиакомпании Ryanair в Вильнюс, после вынужденной посадки самолета в аэропорту Минска был задержан правоохранительными органами.