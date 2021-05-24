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24 мая 16:16
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новостей
16:15
Происшествия
Безработный петербуржец получил ножевое ранение во время ссоры с женой
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
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Высший государственный совет Ливии поддерживает вывод иностранных сил из страны

Ливия
Высший государственный совет Ливии поддерживает вывод иностранных сил из страны
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 24 мая. Председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри прокомментировал требования вывести все иностранные войска и наемников из страны. По его словам, ведомство поддерживает это решение.

В конце апреля министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Наджла Мангуш посетила Италию с рабочим визитом. Она призвала Рим действовать активнее в урегулировании ситуации в североафриканском государстве, в частности, возвращении зарубежных солдат на родину, включая турецких.

Халед аль-Мишри прокомментировал мнение главы МИД ПНЕ. По его словам, Турция удерживает свои вооруженные силы в Ливии на основе соглашений от ноября 2019 года, подписанных между экс-главой триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем и президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Высший государственный совет Ливии поддерживает вывод иностранных сил из страны
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара оправдывает военное присутствие в североафриканской стране договоренностями с ПНС. Стороны заключили соглашение о помощи и консультировании, которое не имеет юридической силы и не признано международным сообществом. Тем не менее в 2019 году республика ввела мандат на отправку ВС.

Турция поставляла вооружение для триполитанских сил, что позже подтвердил и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, напрямую нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН (2011). Республика отправляла в Ливию и боевиков. Ослабленная кризисом страна превратилась в инструмент для реализации чужих интересов.

Переходное Правительство национального единства вместе с Совместным военным комитетов «5+5» продолжают работать над механизмом вывода всех иностранных сил и наемников с территории государства. Турецкие военнослужащие не являются исключением.

ливия наемники
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