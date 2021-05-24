Высший государственный совет Ливии поддерживает вывод иностранных сил из страны

Триполи, 24 мая. Председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри прокомментировал требования вывести все иностранные войска и наемников из страны. По его словам, ведомство поддерживает это решение.

В конце апреля министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Наджла Мангуш посетила Италию с рабочим визитом. Она призвала Рим действовать активнее в урегулировании ситуации в североафриканском государстве, в частности, возвращении зарубежных солдат на родину, включая турецких.

Халед аль-Мишри прокомментировал мнение главы МИД ПНЕ. По его словам, Турция удерживает свои вооруженные силы в Ливии на основе соглашений от ноября 2019 года, подписанных между экс-главой триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем и президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Федеральное агентство новостей /

Анкара оправдывает военное присутствие в североафриканской стране договоренностями с ПНС. Стороны заключили соглашение о помощи и консультировании, которое не имеет юридической силы и не признано международным сообществом. Тем не менее в 2019 году республика ввела мандат на отправку ВС.

Турция поставляла вооружение для триполитанских сил, что позже подтвердил и сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, напрямую нарушая оружейное эмбарго Совбеза ООН (2011). Республика отправляла в Ливию и боевиков. Ослабленная кризисом страна превратилась в инструмент для реализации чужих интересов.

Переходное Правительство национального единства вместе с Совместным военным комитетов «5+5» продолжают работать над механизмом вывода всех иностранных сил и наемников с территории государства. Турецкие военнослужащие не являются исключением.