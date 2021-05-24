Банк России понизил курсы иностранных валют

Москва, 24 мая. Центральный банк России обновил официальные курсы европейской и американской валют на 25 мая. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Согласно данным Банка России, курс американской валюты составляет 73,5266 рубля, что на 5,37 копейки ниже предыдущего показателя закрытия. Стоимость евро установлена на уровне 89,6877 рубля — на 25,69 копейки меньше.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее сообщил, что российская национальная валюта способна укрепить позиции на валютном рынке на текущей неделе. По его словам, курс доллара будет находиться в диапазоне от 72,5 рубля до 74,5 рубля. Стоимость евро, согласно прогнозу специалиста, будет составлять 88,5–91 рубля.